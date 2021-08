[ENCONTRO] Lilia Cabral chora com morte de Tarcísio Meira

O programa “Encontro” (Globo) desta quinta-feira (11) prestou uma homenagem aos atores Paulo José, que faleceu ontem (10), aos 84 anos, em decorrência de uma pneumonia, e Tarcísio Meira, que morreu hoje, aos 85 anos, durante a transmissão do programa ao vivo, em decorrência da covid-19.

Para homenagear a arte e a vida dos atores, Fátima Bernardes conversou com alguns colegas da emissora. “Muito triste ter que dar essa notícia. Tarcísio foi um dos maiores nomes da TV, presente no coração dos brasileiros, o primeiro grande galã da TV brasileira. Ele e Glória Menezes formavam um dos casais mais queridos”, lamentou a apresentadora, que relembrou a ida de Tarcísio e Glória ao “Encontro”, em 2012, ano de estreia do programa matutino: “Com muita irreverência, ele falou como encarava a passagem do tempo”.

No matinal desta quinta-feira (11) a atriz Lília Cabral entrou ao vivo e não segurou as lágrimas. “Quando se morre jovem, é uma tragédia, quando vamos envelhecendo, sabemos que vai chegar a hora da partida, mas é difícil acreditar, receber a notícia da morte. Ele viveu o meu pai por duas vezes. Agora só estou pensando na Glória… Através dela eu o conheci. Glória, tão minha amiga, tão carinhosa, não dá para desassociar um do outro. Mas tem que aceitar, entender, sei lá…”, disse a atriz, bastante emocionada.

Reprodução/Globo

Amigo de longa data de Tarcísio Meira, Ary Fontoura também deixou o seu depoimento e relembrou a novela “Orgulho e Paixão”, última trama em que contracenaram juntos. “Depois que vivemos mais, as referências passam a ser menores. Conheço o Tarcísio há muitos anos, cruzei com ele por tantas vezes nos corredores, nos sets. Estava rezando por ele, pela recuperação dele e agora fico pensando na Glória, os dois sempre tão unidos… Gostaria de me despedir dele, de abraçar a Gloria. É uma notícia muito triste para a cena brasileira”, pontuou o ator de 88 anos, que contracenou com Tarcísio Meira no último trabalho do ator na TV, a novela Orgulho e Paixão: “Conversávamos muito no set, relembrando os momentos, esperando a hora para gravar”.

O Encontro mostrou uma imagem marcante, uma das cenas finais da novela “Um Anjo Caiu do Céu”, em que Paulo José e Tarcísio Meira contracenaram e falavm justamente sobre um reencontro.

“Que bom que fica esse legado. Não é o glamour que marca a nossa profissão, mas a necessidade de contar histórias, de entreter, de fazer as pessoas entenderem melhor a vida”, resumiu Lilia Cabral.