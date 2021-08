Primo da Rainha sai da prisão após cinco meses de detenção por agressão sexual

De acordo com o The Mirror, Simon Bowes-Lyon teria que cumprir uma sentença de dez meses de tenção por agressão sexual, mas só cumpriu cinco meses.

Em janeiro, o conde, de 35 anos, confessou ser culpado de agredir sexualmente uma mulher de 26 anos que estava hospedada em sua casa, o Castelo de Glamis, na Escócia. De acordo com o The Guardian, a vítima estava participando de um evento de relações públicas de três dias no castelo quando Bowes-Lyon forçou a entrada dela em seu quarto, enquanto estava dormindo, e a agrediu sexualmente.

“Ao longo de tudo isso, ela deixou claro que queria que você parasse”, disse o xerife Alastair Carmichael de Dundee em fevereiro de 2021. “Ela disse várias vezes que tinha um namorado, disse várias vezes para você sair e teve que ficar com ele várias vezes empurrando você para longe dela. Todos os quais você ignorou”.

Ele foi condenado em fevereiro a 10 meses de prisão pela agressão, ocorrida em fevereiro de 2020. Na época, a justiça escocesa concluiu que a casa do conde morava, o Castelo de Glamis, era adequada para prisão domiciliar e, de acordo com a Ordem de Restrição de Liberdade, foi decidido que a sentença seria cumprida na prisão. Além disso, Simon Bowes-Lyon também foi incluído no registro de criminosos sexuais do Reino Unido em janeiro.

Na época, um porta-voz emitiu uma declaração em nome do conde à People: “Estou muito envergonhado de minhas ações que causaram tanta angústia a um convidado em minha casa. Quando percebi o que tinha feito, pedi desculpas rapidamente à mulher em questão. Peço desculpas de todo o coração novamente hoje. Lamento profundamente o meu comportamento e a angústia que ele causou”.

Bowes-Lyon é o sobrinho-bisneto da mãe da rainha Elizabeth e o nome de sua mãe é Elizabeth Bowes-Lyon. O Castelo de Glamis, onde sua família reside desde 1372, foi a casa de infância da Rainha-Mãe.