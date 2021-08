[NOVELA] Ator Luccas Papp deixa o elenco de ‘As Aventuras de Poliana’

O SBT retomou as gravações da novela “Poliana Moça”, que será a continuação da trama “As Aventuras de Poliana”, mas o ator Luccas Papp, um dos destaques da novela infantil, não estará no elenco. Na primeira temporada da obra de Íris Abravanel, Papp interpretou Mosquito, um jovem cheio de problemas que acabou recebendo ajuda de alguns personagens como Gleyce (Maria Gal) e Durval (Marat Descartes).

Segundo ele, é “impossível continuar” na novela. “Estou passando aqui só para comunicar de forma oficial que não estarei na segunda temporada de ‘As Aventuras de Poliana’”, escreveu o ator em seu perfil no Instagram.

Em 2019, Papp chegou a renovar seu contrato com o SBT para voltar a viver o personagem em “Poliana Moça”, e até participou das primeiras gravações da nova trama. No entanto, acabou dispensando há um ano pela emissora junto ao restante do elenco, em razão da indefinição em torno do projeto.

Recentemente, o ator chegou a ser procurado pela direção do SBT para retornar ao folhetim, mas não pôde aceitar a proposta.

“Retomamos as negociações há alguns dias, mas, infelizmente, por conta da minha agenda do segundo semestre e os novos rumos tanto da trama quanto da minha carreira, seria impossível continuar. Eu não consigo me dedicar pela metade a nenhum trabalho, e escolhas são necessárias para que possamos evoluir e buscar desafios cada vez maiores“, detalhou.

“Sou eternamente grato ao SBT por tudo que vivi lá nos últimos anos, principalmente aos meus diretores e colegas de elenco, sempre generosos e incríveis comigo. Peço que entendam essa decisão e que ela foi tomada em comum acordo“, acrescentou ainda.

Com a saída definitiva de Papp do elenco, resta saber como fica a continuidade de Mosquito em Poliana Moça. O Observatório da TV procurou o SBT para saber se o personagem deixará a história ou se será mantido nas mãos do intérprete – como ocorreu na mesma trama quando Thaís Melchior substituiu Milena Toscano na mesma trama. Assim que houver retorno da emissora, esta nota será atualizada.