Miá Mello fecha com o Disney+ e estreia talk show voltado à ciência

O Disney+ estreia nesta quarta-feira (11) o “Posso Explicar”, primeiro talk show científico do Brasil e a primeira produção brasileira deste formato na plataforma de streaming.

Produzido pela National Geographic Brasil, o programa será apresentado pela atriz Miá Mello e segue o formato late-night talk show, com o objetivo principal de mostrar que ciência também é entretenimento. Ao todo, a 1ª temporada reúne 16 episódios, de 30 minutos.

Divulgação/Disney+

Com entrevistas descontraídas, Miá Mello terá a função de descomplicar a ciência e a linguagem dos entrevistados, levando para o público muita informação, mas, é claro, humor.

LEIA MAIS:

Para ajudar nesta função, o “Posso Explicar” contará com Edson, uma caixa de som com suposta inteligência artificial e uma personalidade inesquecível. Já o embasamento científico do programa ficará a cargo do cientista Allan Rodrigues, professor de física descolado que tornará a ciência fácil de entender para a apresentadora, seus convidados e o público.

Divulgação/Disney+

Além disso, o talk show aposta em um único músico-personagem: o produtor musical João Brasil para o apoio musical e trilha sonora incrível. Cada episódio do programa traz um tema específico, além de receber celebridades brasileiras como convidados especiais, como: Fábio Porchat, Sabrina Sato, Rafael Portugal, Rita Von Hunty, Fred (Desimpedidos), Mônica Martelli, Felipe Castanhari, Vitão, Bianca Andrade, Projota, Maria Bopp, Thaynara OG, entre outros.