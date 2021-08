João Gana fala sobre o afastamento de ‘Verdades Secretas 2’, da Globo

O ator João Gana quebrou o silêncio e resolveu falar sobre sua saída de “Verdades Secretas 2”, escrita por Walcyr Carrasco e produzida para o Globoplay. O ator, que era uma das promessas da série, foi substituído por Bruno Montaleone, após ser acusado de agressão por sua ex-namorada.

Na última segunda-feira (09), João falou ao programa “A Tarde é Sua” (RedeTV), apresentado por Sônia Abrão, e negou as acusações. “Aquele vídeo ali eu dou o tapa no celular. Não foi nela. Ela estava me chamando há mais de três horas, é muito tempo. Ela queria. Se não fosse por bem, seria por mal. Eu nunca agredi ela, eu nunca xinguei ela. Eu que fui agredido”, começou dizendo ele.

O rapaz alegou que a namorada não conseguiu aceitar o fim do relacionamento e acabou tentando tirá-lo do controle por horas. Mas lamentou o que aconteceu com o trabalho que perdeu na Globo. “Confesso que pensei até me suicidar, deixar tudo de lado”, afirmou João durante a conversa.

Na época em que tudo veio à tona, a ex-namorada de João Gana, que não teve sua identidade revelada, fez uma denúncia na Delegacia de Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro e o agente do ator, Luiz Lobo, disse estava surpreso com as acusações. “Não tenho como me posicionar até que o assunto seja esclarecido entre as partes através dos meios legais existentes”, relatou o agente.

Já a Globo encaminhou uma nota afirmando que João estava fora do casting. “O ator João Gana não faz mais parte de ‘Verdade secretas 2’. A Globo não comenta questões de Compliance, mas toda denúncia que chega ao conhecimento da Ouvidoria é apurada com rigor, sendo aplicadas as medidas cabíveis. Aproveitamos para reiterar que a Globo repudia de forma veemente todo e qualquer tipo de violência e tem um Código de Ética, que deve ser seguido por todos nossos colaboradores”.

Antes de ser tirado do elenco de “Verdades Secretas 2”, João Gana tinha gravado 10 capítulos, todos com a participação de Zezé Polessa, mas eles devem estão sendo regravados com a presença de Bruno Montaleone, que interpreta o garoto de programa Matheus.