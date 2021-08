David Schwimmer e Jennifer Aniston negam romance após ‘Friends: The Reunion’

Recentemente, os fãs de Friends foram surpreendidos pela notícia de que David Schwimmer e Jennifer Aniston estariam mais do que juntos. A novidade havia sido divulgada pela revista Closer que trouxe relatos de uma fonte interna com detalhes da suposta relação.

De acordo com informações compartilhadas na ocasião, a fonte da revista relatou que “após a reunião, ficou claro que relembrar o passado despertou sentimentos para ambos e que a química que sempre tiveram que enterrar ainda estava lá. Eles começaram a enviar mensagens de texto imediatamente após as filmagens e, apenas no mês passado, David voou de sua casa em Nova York para ver Jen em LA”.

Leia mais sobre Friends:

Atores negaram romance

Embora os minuciosos detalhes divulgados pela Closer, segundo o HuffPost UK, na manhã desta quarta-feira (11), um representante de David Schwimmer contou ao portal que a história do romance e novo casal não são verdadeiros. A mesma informação, ou seja, de que ambos não estão em um relacionamento, foi confirmada por um porta-voz de Aniston.

E você, esperava que o relacionamento dos dois fosse verdadeiro?

E então, o que acha de ler mais uma notícia sobre Friends?