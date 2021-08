Camilla pode ser rainha se Charles for coroado? Entenda as possibilidades.

Depois de toda a confusão de décadas atrás relacionada ao triângulo amoroso mais peculiar da Família Real britânica, da qual faziam parte o príncipe Charles, Camilla Parker Bowles e a princesa Diana, seguramente não podemos ter certeza sobre nada.

Após a separação de Charles e Diana, que começou em 1992 mas só saiu legalmente em 1996, o relacionamento entre Camilla Parker-Bowles e o príncipe Charles, passou a ser público. Oito anos após a morte da Princesa de Gales, Charles se casou com quem foi sua amante por décadas, fato declarado por ele próprio.

Eles casaram em 2005 e segundo a bibliografia autorizada do filho de Elizabeth II, chamada “Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life” (ou, em tradução livre “Príncipe Charles: As Paixões e Paradoxos de Uma Vida Improvável), seu caso extraconjugal começou em 1986, cinco anos após o seu casamento com Diana.

Mesmo antes do adultério Real ser confirmado, as especulações já eram divulgadas pela imprensa britânica porque, como a princesa Diana era adorada pelos ingleses, as ações príncipe de Gales foram criticadas de forma ainda mais dura pela opinião pública.

Porém, a morte do príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth, ocorrida em abril deste ano, abriu os olhos para o fato de que Charles pode estar mais perto de (finalmente) subir ao trono do Reino Unido, para o qual vem sendo preparado desde que nasceu. Afinal, Charles é o herdeiro direto ao trono inglês após a morte da Rainha Elizabeth, que completou 95 anos em abril de 2021.

Neste contexto, poderá Camilla Parker Bowles, a duquesa de Cornualha, ser Rainha da Inglaterra, uma vez seu marido, o príncipe Charles, seja coroado?

Uma opção apontada por especialistas em realeza é a probabilidade de que Camilla se torne rainha-consorte, assim como foi a mãe da rainha Elizabeth, também conhecida como esposa do rei George VI e também conhecida como rainha consorte. Este é um título super-comum para a esposa de um rei no poder, e se Camilla se tornar rainha consorte, ela poderia ser coroada, ao mesmo tempo o príncipe Charles é coroado rei.

De acordo com o que está publicado no site do Palácio de Buckingham: “A menos que seja decidido de outra forma, uma rainha consorte é coroada com o rei, em uma cerimônia semelhante, mas mais simples. Se o novo Soberano for uma Rainha, seu consorte não é coroado ou ungido na cerimônia de coroação”.

A menos que seja decidido de outra forma, na época em que Charles e Camilla se casaram em 2005, o casal emitiu um comunicado dizendo que ela planejava “usar o título de Sua Alteza Real a Princesa Consorte quando o Príncipe de Gales ascender ao trono”.

Em março de 2020, os representantes do casal reiteraram isso ao The Times , dizendo: “A intenção é que a duquesa seja conhecida como princesa consorte quando o príncipe subir ao trono. Isso foi anunciado no momento do casamento e não houve absolutamente nenhuma mudança”.

Então, por que princesa consorte e não rainha consorte?

Aparentemente, essa decisão foi tomada em parte por respeito à princesa Diana, que também é o motivo pelo qual Camilla não usa o título de “Princesa de Gales” e, em vez disso, recebeu o título de “Duquesa da Cornualha”.

A especialista Real Marlene Koenig disse à Town & Country: “Quando se casou com o príncipe Charles, Camilla não era popular ou muito querida, embora isso tenha mudado muito desde o casamento, já que Camilla tem recebido muitos patrocínios e Charles é muito mais feliz. Ainda assim, havia muita tensão e raiva entre uma certa parte da população inglesa. Por isso, foi decidido que Camilla seria denominada Duquesa da Cornualha, embora, é claro, ela seja a Princesa de Gales”.



Mas há uma terceira argumentação sobre a mesa

Em 2005, o então Ministro de Assuntos Constitucionais, Christopher Leslie, deu a entender à CBC que realmente não importa se Charles e Camilla querem que Camilla se torne princesa consorte ou rainha consorte. Isso porque “é absolutamente evidente que ela automaticamente se torna rainha quando ele se tornar rei”.

