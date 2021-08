OMG! ‘Friends: The Reunion’ termina com novo casal de atores na vida real; descubra quem

Se você acha que “Friends: The Reunion” relembrou momentos marcantes para os fãs, é importante que saiba que muita coisa aconteceu logo após o fim das gravações e com uma novidade que pode te deixar animado: um novo casal de atores. Você imagina qual?

Rachel e Ross juntos?

Sim! De acordo com detalhes compartilhados por uma fonte interna da revista Closer, Jennifer Aniston e David Schwimmer estão juntos e tudo aconteceu após o fim das gravações da produção que estreou na HBO Max. “Após a reunião, ficou claro que relembrar o passado despertou sentimentos para ambos e que a química que sempre tiveram que enterrar ainda estava lá. Eles começaram a enviar mensagens de texto imediatamente após as filmagens e, apenas no mês passado, David voou de sua casa em Nova York para ver Jen em LA”, contou a fonte.

Vale lembrar que ambos os atores estão solteiros desde 2017 e parece que a nova reunião de Friends despertou antigos sentimentos. “Eles têm passado um tempo na casa de Jen, onde ela prepara jantares à noite, e têm desfrutado de bons momentos juntos, conversando e rindo. Eles também foram vistos bebendo vinho, conversando profundamente, enquanto caminhavam por um dos vinhedos favoritos de Jen em Santa Bárbara, onde estava claro que havia muita química entre eles”, acrescentou a fonte.

E você, shippa esse casal?

