Mostra Ecofalante começa amanhã

Nesta sua 10ª edição, a Mostra Ecofalante de Cinema, que começa amanhã, online e gratuita, incluiu na pauta os 35 anos do acidente nuclear de Chernobyl. No entanto, embora a tragédia na Ucrânia reverbere ainda hoje, crises ainda mais recentes vão poder ser digeridas com a ajuda das sessões de 101 filmes.

A programação vai até 14 de setembro e o calendário completo pode ser visto no site www.ecofalante.org.br. A abertura é com “O Novo Evangelho”, de Milu Rau.

O mundo enfrenta a expansão da variante delta do novo coronavírus, que adia o sonhado anúncio do fim da pandemia. As emergências climáticas ora provocam inundações, ora principiam incêndios, castigando fauna e flora, ameaçando a biodiversidade e piorando a crescente desigualdade social.

Nesse contexto, a pré-estreia do documentário “A Bolsa ou a Vida”, do diretor carioca Silvio Tendler, é uma das produções locais mais atualizadas e toca fundo na questão: “o que virá depois da pandemia?”.

Entre os entrevistados, o economista Jeffrey Sacks, do Centro de Desenvolvimento Sustentável, o padre Júlio Lancellotti e o cineasta britânico Ken Loach. O filme tem a primeira exibição na sexta-feira, a partir das 15h.

Na parte internacional e inédito para o público brasileiro, outro destaque é a nova produção do cineasta Costa-Gavras, “Jogo do Poder”, que será exibido em setembro. Ele fala sobre os bastidores políticos que levaram à enorme crise econômica na Grécia.

Mas como nem tudo é desesperança, o documentário “Solo Fértil”, de Josh e Rebecca Tickell, aborda uma técnica de agricultura que busca regenerar a terra e equilibrar o clima. Narrado pelo ator e ativista ambiental Woody Harrelson, o filme mostra exemplos efetivos do que tem sido feito. A primeira sessão será no dia 17, às 15h.

Além do site oficial, os filmes ficam disponíveis no Spcine Play e no Belas Artes à La Carte. METRO