Meghan Markle é insultada pelo meio-irmão no Big Brother Australia

Seria só mais uma edição reality show, se não fosse o fato de que o Big Brother Australia contar com a presença do meio-irmão de Meghan Markle: Thomas Markle Junior. Apoiando-se na fama da meia-irmã, Thomas Markle não perdeu a oportunidade de difamar Meghan Markle.

No teaser promocional do programa, ele disse: “Eu sou irmão de Meghan Markle. Eu sou o irmão mais velho de todos eles. Eu disse ao marido de Meghan, o Príncipe Harry: Acho que ela vai arruinar sua vida. Ela é muito superficial”.

SNEAK PEEK: Get ready! The VIPs are coming! #BBAUvip coming soon to Channel 7 pic.twitter.com/BvZqyAeKHE — Big Brother AU (@BigBrotherAU) August 8, 2021

A fala do meio-irmão de Meghan foi questionada pela People, já que parece improvável que os dois um dia tenham se conhecido. A publicação levanta a hipótese de ele estar se referindo sobre uma carta que ele escreveu ao príncipe Harry em 2018, que foi publicada pela InTouch. De acordo com a Us Weekly, Thomas Jr. chamou sua irmã de “mulher cansada, superficial e presunçosa que vai fazer piada de você e da herança da família real”.

Na época, Thomas Jr. deu entrevista ao jornal britânico Daily Mail e disse sobre Meghan: “Ela não é mais a Meghan de que me lembro. A Meg de que me lembro era muito carinhosa e se importava com todos, isso era importante para ela. Desde Hollywood e de estar naquele programa, depois de ser uma celebridade, isso a mudou. Talvez ela sinta que está acima de todos, talvez até mais agora. Se ela não estivesse com o príncipe Harry agora, mesmo se ela ainda estivesse na série ‘Suits’ agora, ela teria parado o que estava fazendo para visitar nosso pai e verificar se ele está bem”.

