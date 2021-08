Com Ivete Sangalo, ‘The Masked Singer Brasil’ estreia nesta terça-feira

A partir desta terça-feira (10), após a novela “Império” (Globo), Ivete Sangalo invade a programação com a estreia do “The Masked Singer Brasil”, o novo reality show musical que levará ao público, ao longo da atração, 12 celebridades fantasiadas que irão cantar para os quatro jurados e, é claro, para o público que estará em casa.

No palco do “The Masked Singer Brasil”, dois grupos de artistas irão se enfrentar e o público e os jurados terão que tentar adivinhar quem está por trás das fantasias. Para ajudar a desvendar os misteriosos cantores, pequenos vídeos com dicas para tentar adivinhar quem são as personalidades serão transmitidos a cada noite.

Além disso, a plateia vota e escolhe três vencedores e três possíveis “desmascarados”. No encerramento das performances, os jurados decidem qual foi a melhor apresentação da noite, fazendo com que o artista seja desvendado no palco.

“A ideia do programa é misturar expectativa, torcida, música e entretenimento. Quero ser uma condutora de alegria, de otimismo, dentro do cenário da música. Vislumbro um aprendizado gigantesco. Estou nas nuvens”, falou a baiana, que já se destacou como apresentadora do “Superbonita” (GNT), do “Estação Globo” e foi técnica do “The Voice Brasil” e do “SuperStar”, todos na TV Globo.

No “The Masked Singer Brasil”, Veveta não estará sozinha, a ex-BBB Camila de Lucas vai levar aos telespectadores tudo o que rola nos bastidores do novo reality show da Globo.

Segundo a Globo, os famosos vão subir ao palco vestidos de Boi-Bumbá, Girassol, Astronauta, Coqueiro, Brigadeiro, Jacaré, Monstro, Unicórnio, Arara, Onça Pintada, Dogão e Gata espelhada.

OS JURADOS

O programa musical será composto por quatro jurados: Eduardo Sterblitch, Rodrigo Lombardi, Simone e Taís Araújo.

Eles serão responsáveis por avaliar o show apresentado no palco e terão, ainda, que tentar descobrir quem está por trás de cada disfarce.

Além dos jurados fixos, a partir do terceiro episódio, o elenco contará com um convidado especial que também terá a missão de julgar as apresentações e tentar desvendar a identidade dos participantes.

Divulgação/TV Globo

Simone, da dupla Simone & Simaria, já foi técnica por três temporadas do “The Voice Kids”, mas garante que não vai ser uma tarefa fácil. “Aqui a gente não sabe de nada, tudo é muito sigiloso, as pessoas fantasiadas estão totalmente cobertas. É uma missão que temos de ser detetives, vai ser difícil, mas o grande segredo disso tudo é se divertir e eu quero viver isso”.

Já a atriz Taís Araújo, que apresentou as duas últimas temporadas do “Popstar”, afirma que: “Ser jurada no ‘The Masked Singer’ é uma coisa leve, para a gente ser feliz. Temos um comprometimento de se divertir e de divertir o público de casa também”.