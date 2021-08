Cleo Pires confessa que quer participar de um reality show

Ao que parece, Cleo Pires está querendo seguir os passos de seu irmão Fiuk, que participou da última edição do “Big Brother Brasil” (Globo).

Nas redes sociais, Cleo confessou que gostaria de participar de um reality show . Ela respondeu a um seguidor que participar de um programa deste formato sempre foi algo que ela pensou, mas que nunca teve coragem o bastante para aceitar um convite.

Vale lembrar que durante a participação de Fiuk no BBB 21, Cleo Pires ficou na torcida para que o irmão levasse o prêmio de R$ 1,5 milhão. A torcida era diária e sempre que podia a famosa estava postando algo sobre o cantor nas redes sociais, com vários comentários sobre o reality show da Globo.

Apesar de não ter especificado qual estilo de reality gostaria de participar, Cleo no último ano chegou a ser cotada para entrar no Show dos Famosos, quadro do “Domingão do Faustão” (Globo). No entanto, a atração acabou sendo cancelada por conta da pandemia do coronavírus.

Mas será que Cleo Pires sairia da lua de mel direto para um reality show de confinamento?

Tudo depende da conversa que ela terá com o empresário Leandro D’Lucca, esposo da atriz. Eles casaram recentemente, com menos de um ano de relacionamento, em uma cerimônia privada. Sobre o casamento, Cleo disse aos seus seguidores: “A gente se conheceu em 2017 através de uma amiga. A gente teve um caso, digamos assim, mas continuou amigo. A gente se reencontrou no ano passado, no trabalho”.

Sobre a vida de casada, Cleo disse que está adorando. “Engraçado que o povo gosta mesmo desse assunto, mas tudo bem porque eu também gosto de falar dele. A vida de casada vai muito bem”, afirmou Cleo.

Com uma vida mais distante dos holofotes, Leandro acabou ganhando destaque nas redes sociais por conta do casamento e se tornou alvo de ataques. Isso porque alguns internautas descobriram que ele já apoiou o presidente Jair Bolsonaro.

O caso ganhou tanta repercussão, que o empresário teve que vir a público para explicar que não pensa mais da mesma maneira.

“Fala, galera. Estou aqui para deixar claro meu posicionamento em relação ao último post que desenterraram aí de 2018, que eu digo um monte de besteira que eu acreditava na época. Esse post e nenhum dessa época me representa. Eu fiz escolhas erradas. E tenho aprendido com isso já faz um tempo”, declarou.