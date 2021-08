Marcos Mion terá salário milionário na Globo

Na última semana, Marcos Mion entrou para o casting de apresentadores da Globo. Na emissora, ele será, pelo menos por enquanto, o substituto de Luciano Huck no comando do “Caldeirão”, a partir do dia 4 de setembro, mas outros projetos na Globo e no Multishow também devem surgir ao longo de seu contrato.

Mas é claro que muitos fãs querem saber mesmo é o salário do apresentador, que trocou a Record TV pela Globo, já que na emissora anterior ele era um dos mais bem pagos, ganhando em torno de R$ 900 mil. Ao que parece, o ex-apresentador do reality show “A Fazenda” (Record TV) receberá menos na TV Globo, em torno de R$ 400 mil, o que já é uma bolada.

Entretanto, a visibilidade de Marcos Mion na Globo irá inflar o seu cachê no meio publicitário. “Entrar para o time da Globo não é apenas um reconhecimento dos meus 22 anos de carreira como comunicador, mas sim, o maior sonho da minha vida profissional realizado. Desde a honra indescritível de levar adiante o legado do ‘Caldeirão’ até comandar um formato original e inédito de reality no Multishow, a euforia de finalmente estar na maior organização de entretenimento, criação e jornalismo do nosso país é acachapante! Agradeço com todo coração a todos que torceram tanto para que isso acontecesse”, relatou Mion em comunicado divulgado pela Globo.

Com a chegada de Marcos Mion, o “Caldeirão” (Globo) mudará seu formato e ganhará novos quadros, como os inéditos “Essa Você Sabe”, onde os convidados precisam adivinhar a música apenas pela melodia, e “Isso a Globo Mostra”, em que o apresentador temporário comenta com muito bom humor cenas marcantes da programação da TV Globo.

Também segue na atração o já conhecido do público “Tem ou Não Tem”, agora repaginado com celebridades entre seus participantes.