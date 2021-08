[COVID-19] Ator Du Moscovis recebe alta após quatro dias no hospital

Internado por causa da Covid-19, o ator Du Moscovis recebeu alta do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, após quatro dias de internação. A alta hospitalar aconteceu no último domingo (08), Dia dos Pais.

A notícia foi compartilhada por Gabriela Richard, filha do ator. “Não poderia pedir um Dia dos Pais melhor. Em casa,do lado da pessoa que eu mais amo no planeta”, escreveu Gabriela em seu perfil no Instagram.

Aos 53 anos, Du Moscovis foi internado após ir ao hospital sentindo os sintomas leves da Covid-19. Mesmo com sintomas leves e com quadro estável, o ex-ator da Globo ficou no Copa Star.

Atualmente, Du Moscovis está no elenco de “Bom Dia, Verônica” (Netflix), onde dá vida ao serial killer “Brandão”, e no filme “Pai em Dobro”, ao lado de Maísa.

Na Globo, o ator já fez diversos papéis importantes como o queridíssimo Petruchio de “O Cravo e A Rosa”.

Além de Du Moscovis, outros famosos ficaram no hospital localizado no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, sendo um deles o, também ator, Luciano Szafir, 52 anos, que passou mais de um mês internado, devido às complicações de uma reinfecção da doença causada pelo coronavírus.

Em entrevista ao Fantástico, o artista relatou que sempre teve medo da Covid e usava duas máscaras de proteção. “Sempre fui muito cuidadoso. Onde eu peguei, como? Não sei”, disse.

O ator perdeu 15 quilos e mandou um recado sobre as dificuldades da doença: “Não queiram sentir isso. Sejam responsáveis”.