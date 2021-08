Conheça a história por trás do penteado característico da princesa Diana

Sam McKnight também cuidou do visual de Emma Corrin, que interpretou a princesa Diana na quarta temporada de ‘The Crown’.

O hairstylist pessoal da princesa Diana, Sam McKnight, revelou que o penteado característico da princesa veio de um corte improvisado. “A primeira vez que encontrei a Princesa de Gales foi durante uma sessão de fotos. Essa loira de pernas compridas vem pulando escada acima, sorriu e nos fez derreter, e era a princesa Diana”, disse ele à Vogue britânica.

Sam McKnight, que trabalhou recentemente com Emma Corrin, que interpretou Lady Di na quarta temporada de ‘The Crown’, disse que eles tiveram um “dia realmente adorável” fazendo fotos para a Vogue britânica, em que ele brincava com o cabelo dela. “Eu o fiz parecer curto sob a tiara”, disse ele.

Quando a sessão de fotos terminou, a princesa Diana perguntou a McKnight como ele faria o cabelo dela se ela o deixasse fazer o que quisesse. “Eu disse: ‘Eu cortaria tudo e começaria de novo'”, lembrou ele. “Foi no início dos anos 90 e foi na época que eu fazia muitos shows e covers e muitas garotas tinham cabelo curto, e estávamos passando do grande frou-frou dos anos 80 para o acentuado, mais andrógino, chique para os negócios dos anos 90”.

De maneira surpreendente, ela disse: “‘Bem, por que você simplesmente não corta agora?’ Então eu o cortei e nunca mais olhamos para trás”, McKnight revelou. O hairstylist também se lembrou de outro destaque real de sua carreira: quando a princesa Diana conheceu sua mãe durante uma visita a uma fábrica perto da aldeia escocesa onde sua mãe morava.

“Minha mãe e suas amigas estavam do lado de fora e Diana nunca a conheceu antes. Então, acho que a história continua, uma das amigas de minha mãe gritou: ‘Esta é a mãe de Sam’, e por algum motivo Diana sabia exatamente de quem ela estava falando e foi falar com ela e isso fez o dia da minha mãe”, disse ele. “Acho que para mim foi provavelmente o maior orgulho que já senti no meu trabalho”.

Depois do trabalho om Ema Corrin, em ‘The Crown’, McKnight revelou: “De uma princesa Diana para outra”, disse o estilista. “Lembro-me daquele dia. Esse foi o meu primeiro emprego após o primeiro bloqueio no verão 2020 e lembro-me de quando o emprego chegou, não tinha a certeza de ser a pessoa certa para o fazer. E na verdade era um prazer e Emma foi um prazer, e fiquei bastante impressionado com a semelhança de Emma com a princesa Diana em sua aparência. E ela era uma garota tão adorável que quaisquer dúvidas e medos foram colocados, e eu acho que é um ótimo disfarce“, finalizou McKnight.