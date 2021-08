‘Star Wars’ terá especial de Halloween na Disney Plus

O longa de animação será lançado no dia 1 de outubro somente pelo catálogo da Disney Plus.

A Lucasfilm vai lançar um especial de animação na Disney Plus para comemorar o Halloween. Será um longa de animação estilo Lego e é uma celebração do outro lado da força, tendo o vilão Darth Vader como personagem central da trama.

O especial deve ser lançado no dia 1 de outubro. Intitulado ‘LEGO Star Wars Terrifying Tales’, o longa gira em torno do piloto da Resistência Poe Dameron e BB-8, que fazem um pouso forçado em Mustafar. Eles encontram o primo mineiro de Jabba the Hutt, Graballa, que abandonou o campo de asteróides de Belgaroth e assumiu o controle do castelo de Darth Vader. Ele converte o edifício em um hotel resort de luxo inspirado nos Siths mais proeminentes da galáxia.

Mas, o antigo Lorde Sith Darth Momin assombra o castelo, canalizando o Lado Sombrio da Força para a elaboração do projeto. Ele deixou para trás uma máscara amaldiçoada que persiste até hoje. As origens sinistras do castelo facilmente o tornam o local perfeito para um especial de Halloween de Star Wars.

