Sandy terá programa de culinária na HBO Max

O streaming HBO Max, lançado recentemente no Brasil, contratou a cantora Sandy para apresentar um novo programa de gastronomia. Além dela, Angélica, Murilo Rosa ,Pabllo Vittar e Luísa Sonza estão confirmadas no canal.

A artista revelou toda a sua animação com o projeto e declarou que o formato será uma versão nacional da atração gastronômica apresentada por Selena Gomez no exterior.

“Aêeee! Agora sim, posso oficializar! Estava ansiosa pra contar que, sim, estou embarcando em um projeto muito especial com a HBO Max, o ‘Sandy+Chef’, uma produção Max Originals, versão nacional do programa da Selena”, afirmou a famosa.

Sandy seguiu: “Talvez, este seja um dos convites mais inusitados e, literalmente, saborosos da minha carreira! E nem preciso dizer que topei na hora, né?”.

A cantora adiantou ainda que as gravações estão acontecendo na cozinha da casa dela e que o programa contará com diversos convidados especiais.

“Já tô em gravação no estúdio – ooops, cozinha! rs? – e seguindo 100% à risca todos os protocolos de segurança. Tenho me divertido muuuuito, mesmo de forma remota, com os chefs! Não bastasse serem renomados e talentosos, eles são muito divertidos, generosos e didáticos. Meus convidados, então?”, contou ela, que tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19 recentemente.

A artista completou: “Vou parar, senão, acabo contando tudo. Kkkkk. Logo mais, nos vemos na HBO Max! Eu sou a mais nova integrante do time da HBO Max, a nova apresentadora do time da HBO. Estou muito feliz”. Ela, porém, não contou quando será a estreia do programa.