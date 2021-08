[VÍDEO] Ex-BBB Sarah abandona Twitter após polêmica: ‘Não está me fazendo bem’

A ex-BBB Sarah Andrade não está em seu melhor momento. A competidora do “Big Brother Brasil 21” avisou que está deixando o Twitter. “Não está me fazendo bem emocionalmente”, declarou a ex-BBB em um vídeo postado no Instagram Stories.

A saída da rede social ocorre depois que a ex-BBB foi criticada por seus seguidores sobre ainda não ter tomado a vacina contra a Covid-19.

“Estou passando aqui só para dizer que está tudo bem comigo. Dei uma pausa no Twitter levando em consideração os últimos dias, os últimos acontecimentos. Não está me fazendo bem emocionalmente. Estou aqui focada nos meus trabalhos. Se eu puder pedir uma coisa para vocês é que vocês me respeitem, respeitem esse meu tempo e também respeitem as pessoas que estão próximas a mim, que estão me ajudando. Por favor. É só isso mesmo, está tudo bem por aqui, a gente está trabalhando muito. Tenham empatia”, disse Sarah aos seguidores.

Em razão das críticas, Sarah esclareceu ser a favor da vacina e explicou que só não tinha se imunizado devido a uma complicação em sua agenda. “Gente! Por favor, eu apoio a vacina, assim como vocês estou ansiosa com a minha vez. O dia da minha idade foi o dia da minha mudança de apartamento, agora vou ter inclusive o comprovante de residência aqui e óbvio que vou tomar”, disse a ex-sister.

LEIA MAIS:

Vale lembrar que em sua participação no reality show da TV Globo, Sarah fez declarações polêmicas sobre a pandemia, como, por exemplo, desmerecer os protocolos de saúde e confessar que furou a quarentena para festas clandestinas. “Eu fui para Réveillon esse ano, uma frescura da porr*. Toda hora chegava polícia, falando para ficar nas mesas, esse negócio de distanciamento, tinha que fazer teste antes”, declarou Sarah aos amigos de confinamento Caio, Rodolffo e Arthur.

Retornando ao vídeo de despedida do Twitter, postado nesta quinta-feira (05) , Sarah apareceu com um semblante mais sério e alegou que o excesso de cobranças nas redes sociais desgastam.