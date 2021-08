As séries médicas The Good Doctor e New Amsterdam migraram para plataformas de streaming para impactar e abrir caminho para um universo que havia sido liderado pela icônica Grey’s Anatomy.

No entanto, cada uma delas mostrou que tem potencial para cativar diferentes públicos, mas que gostam dos dramas que se vivem nas urgências e que transcendem até a vida de cada um dos seus protagonistas.

É por isso que cada vez mais novas propostas estão surgindo, como Doc, a trama italiana que Amazon Prime agora oferece como um de seus pontos fortes para destronar o sucesso de seus antecessores.

Como detalhado pelo site Publimetro, e isso é algo que será demonstrado ao longo do tempo, já que seu tema também é muito promissor e cativante.

E é que Doc narra a vida de um médico brilhante que após sofrer um terrível acidente, perde a memória e se torna prisioneiro de seu local de trabalho do qual não costuma sair porque deve se submeter a um tratamento exaustivo.

Isso gera frustração, mas aos poucos ele vai entrelaçando experiências para encontrar sua origem e com tudo o que aprendeu na carreira de médico.

Esta é a nova série que busca quebrar paradigmas e tirar o posto de sucesso de The Good Doctor

Este ambicioso projeto é dirigido por Jan Maria Michelini que em março de 2020 estreou na rede Rai 1 com um sucesso retumbante, tanto que a série foi solicitada para ser transmitida na AXN e Telecinco.

Depois disso, a plataforma de streaming foi atraída para seu enredo a ponto de se mostrar como uma de suas aquisições mais notáveis ​​em que por 16 episódios o público se sentirá imediatamente cativado.

O ator Luca Argentero é o protagonista desta história no papel do ilustre personagem Andrea Fanti.

Mas não está sozinho, já que está acompanhado por um grupo de primeiras e importantes figuras de atuação como: Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Beatrice Granno, Giovanni Scifoni e Raffaele Esposito, entre outros.

Mais detalhes desta nova história

Este projeto, também conhecido como “Doc, uma nova vida”, é baseado na história verídica do Dr. Pierdante Piccioni que, após sofrer um acidente fatal, perde mais de 12 anos das memórias mais importantes de sua vida.

O título da trama reflete que para ele uma nova etapa está para começar, já que sua família, amigos e outros colegas são completos estranhos e agora ele terá que se familiarizar gradualmente com cada um deles.

Por isso, seu único refúgio foi o hospital onde passou de chefe a residente, já que muito de seus brilhantes conhecimentos saíram com a eventualidade que retarda grande parte de sua vida, mas que assume sem medo e dentro do lugar no aquele que se sente seguro e em casa, pois é onde passa a maior parte do tempo.

A nova trama promete e já pode ser aproveitada pelos amantes desse tipo de gênero que não perde sua validade e que ganha cada vez mais adeptos, principalmente em tempos de pandemia. Confira:

