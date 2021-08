Dia dos Pais: 8 séries recentes com figuras paternas icônicas

Nos anos 1980, a TV apostou na figura do pai próximo dos filhos e séries como ‘Full House’ se popularizaram. Hoje em dia, com roteiros bem acabados e plurais, surgiu uma galeria de personagens que enxergam a paternidade sob diferentes ângulos, inclusive quando essa relação não envolve laços de sangue. Relembre ou conheça algumas histórias e dê play com seu patriarca.

‘Stranger Things’ (Hopper)

O xerife (David Harbour) amargava a perda da própria filha quando Eleven (Millie Bobby Brown) ficou sob sua responsabilidade. Ele tem a tarefa espinhosa de se equilibrar entre pai de adolescente com hormônios em ebulição e de uma heroína com poderes telecinéticos capazes de salvar uma cidade inteira. A quarta temporada deve estrear entre este semestre e o início de 2022. Na Netflix.

‘The Good Doctor’

(Dr. Glassman)

Presidente no Hospital St. Bonaventure, Aaron Glassman (Richard Schiff) conhece o protagonista, o médico Shaun (Freddie Highmore), desde a adolescência e é seu mentor. Sua figura é um tanto opressora para o protegido, que tem autismo e tenta ser respeitado no programa de residência. Na Sony.

‘Sweet Tooth’ (Jepperd)

Gus (Christian Convery) é um híbrido de sorte, pois teve duas figuras paternas muito legais na temporada inicial. Primeiro, por Richard Fox (Will Forte), que o criou e, depois, na jornada para encontrar a sua mãe, toda a proteção de Tommy Jepperd (Nonso Anozie), a quem ele chama de Big Man. Na Netflix.

‘Meu Pai e Outros

Vexames’ (Brian)

Comédia na linha de “Eu, a Patroa e as Crianças”, mas sem a parte da patroa, Jamie Foxx produziu e estrelou a série que tem só uma temporada. Solteiro e morando com o pai, ele passa a conviver de perto com a filha adolescente, Sasha (Kyla Drew), depois que a mãe dela morre. Na Netflix.

‘This is Us’ (Jack)

Difícil competir com Jack (Milo Ventimiglia) quando se fala em paternidade. Muito embora os filhos Randall (Sterling K. Brown) e Kevin (Justin Hartley) também sejam excelentes com suas proles. O patriarca dos Pearson é protetor na medida, incentivador, gentil, ensina truques de esporte, para controlar a ansiedade. 10 de 10. Na Amazon Prime Video.

‘Dom’ (Victor Dantas)

A série brasileira é baseada na história de Pedro Lomba Neto (Gabriel Leone), carioca de classe média que começou a assaltar mansões para bancar o vício em drogas. O viés é todo contado sob a ótica do policial Victor (Flávio Tolezani), pai do rapaz, que chegou a subir morro para resgatá-lo.

Na Amazon Prime Video.

‘Modern Family’

(Cameron e Mitchell)

Lily (Aubrey Anderson-Emmons) ganhou um pai pragmático, Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) e um pai que é puro show, Cameron (Eric Stonestreet). Em 11 temporadas, a comédia foi uma das mais longevas da TV e quebrou muitos paradigmas sobre criação de filhos por pais de mesmo sexo. Na Netflix.

‘Schitt’s Creek (Johnny Rose)

Por muito tempo, Eugene Levy ficou conhecido por conta de outro papel de patriarca. O de “American Pie”. Como Johnny Rose, um ricaço falido que ele mesmo criou ao lado do filho, Daniel, ele fez história e rapou os Emmy no ano passado. Agora, ele tenta reunir a família em torno de algo mais sólido do que dinheiro.

Na Paramount+.