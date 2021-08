Anitta entra para lista da Billboard e ganha a bancada do Grammy Latino

Anitta entrou para a lista das melhores músicas latinas da Billboard. O hit “Girl From Rio”, lançado neste ano, entrou na lista das 25 melhores músicas latinas de 2021, criada pela revista americana.

“O icônico clássico brasileiro da bossa nova ‘The Girl From Ipanema’ ganha um toque novo e moderno graças a Anitta. (…) A letra da música fala sobre a beleza das meninas brasileiras, garotas reais de curvas grandes e bronzeadas. ‘Let me tell about a different Rio, the one I’m from, but not the one that you know’, ela canta”, disse o veículo.

Lançada neste ano, a “The Girl From Ipanema” faz parte do CD “Girl From Rio”, último trabalho de Anitta, que deverá ser lançado em outubro.

Além da música, a cantora de funk também entrou para a bancada de votantes do Grammy Latino. Com isso, ela também votará para definir os indicados e os vencedores da próxima edição da premiação.

“É uma honra fazer parte de tantos acontecimentos incríveis, fazer parte da academia. Eu nunca imaginei, como brasileira, fazendo parte não só da parte brasileira do prêmio, mas também de toda a comunidade em espanhol”, disse a cantora.

“Anitta pode não só celebrar sua herança brasileira, mas também explorar a música em espanhol”, elogiou a Academia em post no Twitter nesta terça (03). Em vídeo gravado para as redes sociais, Anitta se diz honrada pelo reconhecimento.

Pela sua parte nós Latin GRAMMYs, @Anitta pode não só celebrar sua herencia Brasileira, mas também explorar a música em espanhol. Aprende mais sobre todas as culturas e gêneros musicais representados nos #LatinGRAMMY aqui https://t.co/eY6TSc9NzI pic.twitter.com/JdrPAnktxK — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) August 3, 2021

Em outro momento, Anitta foi citada pela “Forbes”, revista americana focada em negócios, como um dos maiores nomes da indústria fonográfica.

Com tanto sucesso, os fãs da cantora querem saber se há previsão de turnê. Porém, Anitta não pensa em turnê no momento, mas os fãs podem esperar mais um single em breve. “Vem aí outra canção, que também está fortíssima. Está quase, quase…”, falou.

Os fãs também ganharão o clipe de “Todo o Nada”, parceria dela com o cantor Lunay.