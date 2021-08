Vacinada, Ex-BBB Juliette afirma: ‘Viver no Brasil é resistir ao negacionismo’

A ex-BBB Juliette Freire está vacinada contra a Covid-19. A campeã do “Big Brother Brasil 21” tomou a primeira dose da vacina e aproveitou o momento para incentivar seus fãs e alfinetar o Governo Bolsonaro.

Na foto, postada em seu perfil no Instagram, Juliette colocou: “‘Apesar de você, amanhã há de ser outro dia…’. Viver é um ato político. Viver no Brasil é resistir ao negacionismo que mata. Gratidão e respeito aos que lutam pelo futuro e respeitam a ciência. Obrigada, meu Deus! De tudo que vivi no BBB, ler o anúncio da chegada da vacina foi um dos sentidos mais fortes. No dia que saí, soube que mainha estava vacinada e meu coração aliviou”.

“Hoje chegou o meu momento e eu só consigo agradecer pela vida dos meus e lembrar de todos que não conseguiram sobreviver. Eu vim da escola pública, da Universidade Pública, e honro a saúde pública e o SUS”, completou.

Ao finalizar a publicação, Juliette aproveitou para fazer alguns agradecimentos: “Obrigadaaa aos profissionais da linha de frente que, nesse momento, vejo em Jaqueline, profissional de saúde que aplicou a vacina em mim. Vacinem-se e continuem se cuidando“.

Artistas e celebridades comemoraram a publicação de Juliette nos comentários. “Vacina boa é vacina no braço“, disse Carlinhos Brown. “É sobre pensar no outro“, escreveu Gaby Amarantos. “Esperança de dias melhores“, afirmou Ana Paula Renault. “Linda e vacinada“, elogiou Tainá Muller.

O desabafo de Juliette

A ex-BBB aproveitou abriu o coração sobre sua trajetória após o reality show da Globo. Em seu documentário, disponível no Globoplay, ela disse que não estava pronta para cantar com os grandes nomes da música brasileira.

“Eu não estava preparada para cantar. Pegava as músicas no dia, não encaixava o tom perfeito, certinho, como um cantor mesmo, porque não sou cantora. Eu quis fazer por gratidão mesmo, queria encontrar aquele público e queria retribuir [todo esse carinho] para o Nordeste.

Nesse período, todas as câmeras foram viradas para o Nordeste, as pessoas estavam com o canal aberto de comunicação, então eu vi aquilo ali como [uma forma de] retribuir tudo que eles me deram.

Foi um desafio muito grande. Eu tremi na base, viu? Cheguei a me arrepender de fazer as lives… Óbvio que fiz as lives por gratidão ao Nordeste e aos cantores, mas dei um passo maior que a perna, fui muito doida em fazer isso. Se eu soubesse que ia ter tanto medo, não tinha feito, mas deu certo, eu acho”, comentou.