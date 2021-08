[SPOILER] Foto dos bastidores de ‘Homem-Aranha 3’ revelam cena em que Peter Parker conhece Doctor Strange

Com os detalhes da sinopse em segredo, ‘Spider-Man: No Way Home’ mostrará Doctor Strange assumindo o papel de mentor de Peter Parker, em substituição ao Homem de Ferro.

O longa ‘Spider-Man: No way home’, que tem lançamento previsto para 16 de dezembro, teve novas fotos vazadas dos bastidores das gravações. As imagens mostram o que seria a gravação de uma cena na qual Peter Parker (Tom Holland) conhece Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Clique nas imagens para ver melhor.

New set photo shows Tom Holland meeting Doctor strange#SpidermanNoWayHome pic.twitter.com/5288zoFlwi — NoWay (@1mperial32) August 1, 2021

Embora não tenha sido confirmado pela Marvel Studios, é possível ver no cenário, uma rua arborizada, Doctor Strange em seu traje vermelho e azul de colarinho alto de pé nos degraus de uma casa. Não é possível identificar se é o ator Tom Holland quem está vestido com o traje de homem-aranha, mas tudo indica que sim.

‘Homem-Aranha: No Way Home’, que tem título em português ‘Home-Aranha: Sem Volta para Casa’ trará Tom Holland reprisando o papel Peter Parker. Os atores Zendaya, Marisa Tomei e Jacob Batalon também retornaram como Michelle Jones, Tia May Parker e Ned Leeds, respectivamente.

O ator Alfred Molina interpretará Doctor Octopus, um papel que ele interpretou originalmente em ‘Homem-Aranha 2’, de 2004, no qual Toby Maguire interpretou Peter Parker. Além disso, Jamie Foxx está de volta como Electro, um papel que desempenhou em ‘The Amazing Spider-Man 2’ de 2014, no qual Andrew Garfield era Peter Parker.

Os detalhes da sinopse do longa ainda são mantidos em segredo, mas sabemos que Doctor Strange assumirá o papel de mentor de Peter Parker, substituindo o Homem de Ferro.