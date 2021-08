[REALITY] Mirella, Gêmea da Lacração, é eliminada do ‘Ilha Record’

A dançarina Mirella Santos, mais conhecida como Gêmea da Lacração, foi a segunda competidora do reality show “Ilha Record” mandada para o Exílio, ou então, a “casa dos eliminados”.

Na última votação, que aconteceu na terça-feira (03), a dançarina foi eleita a alga da edição, numa atividade surpresa onde cada participante tinha que avaliar os concorrentes como “tubarão” (candidatos a ganhar), “polvo” (envolventes, em ascensão), “tartaruga” (os do meio termo), “água viva” (que queimam os outros) e “alga” (os mais inativos).

No jogo, a Gêmea Lacração foi citada por todos os participantes como “alga” e abandonou a disputa pelo prêmio de R$ 500 mil.

LEIA MAIS:

O Youtuber Pyong Lee não falou muito e Laura Keller explicou o que a fez tomar essa decisão: “Eu queria te ver mais”. Antonela Avellaneda foi direta, só que fez isso no depoimento: “Realmente ela sumiu. Nos grupos ela não tem feito diferença. Não conseguiu demonstrar que estava presente”. Thomaz Costa e Nadja Costa disseram que Mirella tem que acordar para o jogo.

Já Lucas Selfie cobrou mais atitude no reality: “Você não caiu aqui de paraquedas, não caiu aqui à toa, então acho bom honrar mais o convite. Acredito que você possa acordar mais para isso”.

Após receber as críticas dos colegas de confinamento, Mirella retrucou: “Eu tava mais quietinha, mostrando minha força, jogando. Eu fiquei com medo [do jogo], mas sei que eu sou capaz, porque eu tiro onda”.

Em seguida, a apresentadora Sabrina Sato avisou a todos que Mirella estava eliminada do “Ilha Record”, pegando todos os participantes de surpresa, já que ninguém imaginava que o jogo era para eliminar um competidor.

Mirella, então, deixou o seu pedaço de seu mapa com Any, antes de se juntar a Dinei, que foi o primeiro exilado da 1ª temporada do reality show.