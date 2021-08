Pequena Lo estreia como apresentadora no Multishow

A influenciadora digital Pequena Lo chamou a atenção do Grupo Globo, que contratou a influenciadora mineira para fazer parte de um novo projeto do canal a cabo Multishow, chamado “Prazer Luísa”. No programa, Lo será co-apresentadora, ao lado da cantora Luisa Sonza.

Com estreia marcada para o próximo sábado (07), às 20h, “Prazer, Luísa” é baseado na história do álbum “Doce 22”, lançado por Luísa Sonza, e terá apenas cinco episódios.

A cada programa, o telespectador vai conhecer um pouco da história e das narrativas das músicas que estão no CD de Luísa. “É muito importante mostrar o outro lado da coisa, não só na TV mas em qualquer lugar. Eu entendi que, mostrando a minha vulnerabilidade, algumas pessoas passam a entender a gravidade que é falar coisas ruins e atacar nas redes sociais, sabe?”, disse a cantora.

Além disso, a atração semanal terá entrevistas com convidados especiais, onde Luísa e Pequena Lo perguntam de tudo, desde cancelamento até sexualidade.

Entre os convidados da 1ª temporada do “Prazer Luísa” estão Dilsinho, Lulu Santos, Jão, Pocah, Pedro Sampaio e PK.

Com 25 anos, Pequena Lo ficou conhecida em todo o Brasil após seus vídeos de humor viralizarem no Tik Tok e Instagram . Além do humor, Lo, que é formada em psicologia, ganhou espaço por ser uma figura de representatividade para as pessoas PCD e, com seu carisma e desenvoltura, acabou conquistando milhares de seguidores.