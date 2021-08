Novas fotos do ator Freddie Highmore de The Good Doctor na adolescência causam furor nas redes sociais

Novas fotos do ator Freddie Highmore de The Good Doctor ainda na adolescência causaram furor nas redes sociais nesta semana.

Como todos sabem, Highmore de 29 anos dá vida ao querido personagem Dr. Shaun Murphy no drama médico.

As imagens foram captadas durante as gravações da primeira temporada da série Bates Motel.

E os registros foram divulgados recentemente no Instagram, onde aparece ao lado da atriz Vera Farmiga.

A nova postagem com as fotos rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos fãs impressionados. Confira as imagens:

Recentemente, outras imagens do ator britânico Freddie Highmore também circularam pelas redes sociais.

Nos registros, o jovem aparecia com um visual um pouco diferente do que é visto normalmente na série médica. Veja:

