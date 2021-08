Novas fotos de bastidores das gravações de ‘The Crown’ vazam nas redes sociais

As gravações estão acontecendo na Escócia e novas fotos de bastidores atiçaram a curiosidade dos fãs de ‘The Crown’.

Após a divulgação da primeira imagem da atriz Imelda Staunton como a Rainha Elizabeth da quinta temporada de ‘The Crown’ pela própria Netflix, novas imagens dos bastidores das gravações vazaram nas redes sociais. A atriz de 65 anos estava em uma cena externa, usando uma uma roupa estampada de verde com um chapéu coordenado para filmar cenas em um barco.

🚨Ontem, o Daily Mail publicou fotos das gravações da 5ª temporada de The Crown na cidade de Macduff, na Escócia!



Imelda Staunton, A Rainha, esteve presente vestindo trajes típicos de Elizabeth II que já estamos acostumados a ver.



Ismelda é a terceira atriz a interpretar a Rainha Elizabeth na série original da Netflix: Claire Foy esteve nas temporadas 1 e 2 e Olivia Colman esteve nas temporadas 3 e 4. As fotos mostram uma cena externa gravada em Macduff, na Escócia.

Em janeiro, Ismelda Staunton deu entrevista à apresentadora Emma Barnett no programa Woman’s Hour, da rádio BBC, sobre o “desafio extra” que ela tem em tocar uma versão mais contemporânea da Rainha na 5ª temporada de ‘The Crown’.

“Acho que meu tipo de desafio extra, como se eu precisasse, é que agora estou fazendo a Rainha com o qual estamos um pouco mais familiarizados. Com Claire Foy, foi quase história e agora estou interpretando uma que as pessoas poderiam dizer ‘ela não faz isso’, ‘ela não é assim'”, ela revelou.