Henry Cavill não será mais o Superman da DC. Entenda!

Os rumores de que Henry retornaria ao papel de Superman em ‘The Flash’ caíram por terra. Entenda a polêmica.

Depois que rumores de que Henry Cavill retornaria ao seu papel de Superman no próximo filme da DC, ‘The Flash’, o repórter Umberto Gonzalez, do The Wrap, acabou com as esperanças dos fãs de Henry. Ele escreveu no Twitter “Ele não vai estar no Flash e na verdade não tem um acordo para reprisar Superman em nenhum filme”.

Not true. There is currently no deal for Henry Cavill to reprise Superman in any movie. https://t.co/Vlq4m6tmdh — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) August 2, 2021

‘The Flash’, que deve estrear em novembro de 2022, é estrelado por Ezra Miller no papel Barry Allen. Sasha Calle vai interpretar Supergirl, Kiersey Clemons retoma seu papel como Iris West Allen (‘Liga da Justiça de Zack Snyder’) e Ben Affleck retorna como Batman. O filme também conta com a presença preciosa de Michael Keaton também reprisando seu papel como Bruce Weyne.

Embora a sinopse oficial ainda não tenha sido divulgada, espera-se que o filme seja inspirado na HQ Flashpoint, que viu Barry acidentalmente arruinar a linha do tempo depois de viajar de volta para evitar a morte de sua mãe. Apesar do aspecto multiverso da trama, parece que Cavill definitivamente não vai voltar como Superman.

De acordo com a mídia especializada, a Warner Bros. está avançando na produção de um filme inteiramente novo do Superman escrito por Ta-Nehisi Coates, com produção de JJ Abrams. O longa se concentra em um Super-Homem negro e parece estar em seu próprio universo.

Nem tudo está perdido

Por outro lado, em julho deste ano, O roteirista de ‘Homem de Aço’ David S. Goyer revelou ao The Hollywood Reporter que uma continuação do filme de 2013 pode estar no horizonte da Warner Bros. “Uma sequência pode estar em andamento com Cavill a bordo. Não estou envolvido nisso agora, eu me afastei quase inteiramente de projetos relacionados a quadrinhos além de ‘Sandman’, que eu realmente não categorizo ​​como parte do universo DC normal”, disse Goyer.

Para quem não lembra, Zack Snyder dirigiu o longa ‘Homem de Aço’ de 2013, com Henry Cavill no papel principal. Porém o suicídio da filha do diretor fez com que ele abandonasse os trabalhos com a DC e repassasse o trabalho de dirigir ‘Liga da Justiça’ (2017) para o diretor Joss Whedon, o mesmo que se envolveu em escândalos de trabalho envolvendo assédio moral contra os astros do filme, um deles foi Gal Gadot.

Porém, ‘Liga da Justiça’ de 2017 não conquistou a crítica e Zack Snyder convenceu a Warner a refazer o filme. Lançado em 2021, o ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’ foi lançado no HBO Max em plena pandemia, alcançando boas críticas e finalizando o chamado “snyderverso” (o universo da DC criado por Zack Snyder).