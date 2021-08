Globo confirma a 5ª temporada da série ‘Sob Pressão’

Os fãs de “Sob Pressão” podem comemorar, além da estreia da 4ª temporada marcada para a próxima quinta-feira (12), às 22h30, a Globo confirmou que todo o elenco voltará aos estúdios ainda este ano para gravar a 5ª temporada da série médica ainda este ano. A notícia empolgou toda a equipe, já que a produção corria o risco de ser cancelada após o terceiro ano.

Ainda sem dar detalhes, a produção deve manter diversos personagens, como Décio (Bruno Garcia), Evandro (Julio Andrade), Carolina (Marjorie Estiano), Vera (Drica Moraes), Charles (Pablo Sanábio), Vera, Mauro, Gustavo, Keiko (Julia Shimura) e Rosa (Josie Antelo).

Divulgação/Globo

Entenda a 4ª temporada

Na sequência da série médica, os médicos Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Julio Andrade) estarão em um hospital maior, chamado Edith de Magalhães, localizado na região central do Rio de Janeiro. Além dos problemas da equipe e os casos de Covid-19, o casal terá ainda que resolver seus dramas pessoais.

“A temporada é sobre o triunfo do amor. É sobre resiliência, sobre a capacidade dos médicos se adaptarem a novos desafios, é uma temporada sobre assumir os erros e as próprias limitações e também de pedir ajuda. É um momento em que nossos médicos terão a oportunidade de colocar em prática a noção do perdão, do entendimento. É uma temporada de conciliação e de amor”, afirma o autor Lucas Paraizo.

Na nova temporada, o casal de médicos terá a companhia de uma grande equipe, como a recém-formada enfermeira Lívia (Bárbara Reis), além dos já conhecidos Charles (Pablo Sanábio), Mauro (David Junior), Gustavo (Marcelo Batista), Keiko (Julia Shimura) e Rosa (Josie Antelo), que voltam para se dedicar a diversos casos de urgência do hospital.

Assistindo a série médica, os telespectadores irão perceber que alguns personagens mudaram de cargo, como, por exemplo, Décio, interpretado por Bruno Garcia, que será o novo diretor do hospital. “A experiência de fazer uma série como ‘Sob Pressão’ é única. Nós envelhecemos e amadurecemos com os personagens. Desde que Décio assumiu a homossexualidade, passamos a vê-lo em camadas mais complexas”, disse o ator.