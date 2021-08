De férias, André Marques responde perguntas picantes e pensa em novo projeto na TV

André Marques está de férias, mas já pensa em seus próximos projetos na TV. Após apresentar o “No Limite 5” (Globo), o comunicador quer colocar no ar um programa de auditório.

“Meu maior sonho profissional é ter um programa de auditório do meu com gastronomia junto, com cachorro junto. É o estilo de vida que eu gosto: cozinhar para os amigos, cachorro. É isso”, afirmou André no Instagram.

Na Globo, André é um dos apresentadores mais sólidos. Antes da nova edição do “No Limite”, ele apresentou durante anos o “Vídeo Show” e já esteve à frente de importantes projetos da emissora carioca, como o “É de Casa”, “The Voice +” e “The Voice Kids”.

LEIA MAIS:

Já sobre o “No Limite”, André afirmou que aceitou o convite de Boninho para ser o novo apresentador, mas que estava com “bronca” do chefe. “Ele sempre começa brigando.

“A gente se conhece há mais de 20 anos e há algum tempo venho trabalhando nos produtos que ele dirige. Quando é para dar alguma notícia bacana, ele sempre começa brigando. No ‘The Voice Kids’ foi a mesma coisa. É o jeito dele. É muito divertido”, pontua o apresentador.

“Ele tem essa imagem de ser temido, mas não é verdade. Sempre falamos de diversos assuntos. É apaixonado por gastronomia, assim como eu. Umas semanas atrás mandei uma carne para ele. E Boninho, como já viajou o mundo todo, sempre me dá dicas de restaurantes bacanas”, completou.

Seguidores ousados

Aproveitando que André Marques estava de bobeira e lançou uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram, os fãs resolveram fazer perguntas picantes ao apresentador da Globo.

Na noite desta terça-feira (03) um seguidor perguntou: “Lugar que você quer fazer sexo, mas não teve oportunidade ainda?”,

O apresentador, que está solteiro desde o fim de seu namoro com Sofia Starling, em junho deste ano, respondeu apenas com uma imagem inusitada, de um helicóptero.