Angélica vira prioridade na programação da HBO Max

Não há uma data específica, mas Angélica deve estrear ainda em 2021 o “Jornada Astral”, programa de astrologia que apresentará no HBO Max.

O novo projeto de Angélica deverá ter 12 episódios, sendo que em cada um deles ela receberá dois convidados do mesmo signo para uma conversa bem-humorada sobre as características de cada casa do zodíaco. “Vou ter dois astrólogos comigo. Um fazendo brincadeiras, e uma astróloga comigo, ela que vai fazer a análise e vou orquestrando a conversa com os convidados”, comentou a ex-Globo sobre o programa.

A ex-Globo está focada e muito animada com a sua nova fase na TV. Segundo a apresentadora do “Jornada Astral”, o convite da HBO começou timidamente, chamando a loira para participar de alguns projetos para os canais da América Latina e Brasil. “Esse é apenas o primeiro projeto. Adorei a proposta, porque a astrologia faz parte da minha vida”.

LEIA MAIS:

Angélica também está na mira da teledramaturgia da HBO. Sobre a possibilidade de voltar a atuar, ela afirma que: “A Warner Media tem know how e um desejo. Então pode ser que isso aconteça dessa vez. Fiz alguns trabalhos em dramaturgia, mas nada muito sério, que eu me dedicasse muito. Pode ser que aconteça. Depende sempre do projeto, mas pode ser que apareçam bons roteiros, boas ideias e aí sim, estou aberta, sem dúvida alguma”.

Angélica deixou a Globo após 24 anos. Um dos possíveis motivos foi a falta de projetos para ela na emissora carioca, sendo o “Simples Assim”, seu último programa.

“O ‘Simples Assim’ foi um projeto muito meu, muito afetivo. Nasceu da minha cabeça junto com a equipe de criação da TV Globo e foi uma realização, cumpriu seu papel. Era um momento em que as pessoas precisavam refletir sobre esses temas, ainda no auge da pandemia. Mas acho que não teve interesse de continuação da própria emissora. E eu também já tinha outras coisas em mente. Não rolou”, disse a esposa de Luciano Huck.