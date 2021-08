Ana Maria Braga volta ao ‘Mais Você’ empolgada com a Olimpíada

No “Mais Você” desta quinta-feira (05), Ana Maria Braga conversou, por meio de uma videoconferência, com Ítalo Ferreira, nosso atleta brasileiro que conquistou a primeira medalha de ouro da história do surfe nas Olimpíadas.

Durante a entrevista, Ana questionou o campeão sobre o possível envolvimento dele com a ex-BBB Juliette Freire. “No meio de todas essas comemorações, você conseguiu tempo para dar uma paqueradinha de leve. Teve uma história de uns posts, seu e da Juliette, que é campeã do ‘BBB 21’, que deram o que falar. Eu não tô inventando, eu vi, comentaram e eu tô perguntando”, disse Ana, em tom de brincadeira.

Meio sem jeito, Ítalo respondeu: “A internet tem dessas coisas e aí vai linkando. Mas foi engraçado, eu até falo ‘que resenha boa, essa aí’. Mas a gente chegou a se falar. Na verdade eu sou muito tímido e eu não falo muito, mas foi divertido isso aí”.

Reprodução/Globo

Além do possível namoro entre Juliette e Ítalo, Ana falou sobre as dificuldades dos atletas olímpicos. “Quem vê o ouro, não vê toda a dedicação que é para chegar lá”, disse a apresentadora.

Num outro momento, Ana relembrou a vista de Ítalo Ferreira na Casa de Vidro, espaço onde ficou o “Mais Você” no Rio de Janeiro. “O Ítalo nos visitou em janeiro do ano passado e falou que voltaria a falar com a gente, com ou sem medalha. Agora olha ele aí”.

LEIA MAIS:

O “Feed da Ana” também falou sobre a Olimpíada de Tóquio. Apresentado pela repórter Ju Massaoka, o quadro desta quinta trouxe como destaque as músicas tocadas durante os jogos de vôlei.

“Não sei você já reparou, mas além de tocar músicas brasileiras durante o jogo, cada atleta tem suas músicas específicas. O Douglas, por exemplo, toda vez que ele faz um ponto, ele ouve a música preferida da Pabllo Vittar, que é uma cantora que ele gosta muito”, relatou Ju Massaoka.

Foto: Reuters

Já o jornalista Thiago Oliveira foi responsável por fazer um resumo das competições que aconteceram durante a madrugada. Durante a passagem das competições, Ana Maria falou: “Como consegue dormir? Você deita e daí vem essa garotada e faz tudo isso aí, não dá pra dormir”, mostrando que é fã dos jogos olímpicos, que está acompanhando durante suas férias.