Meghan Markle completa 40 anos. Veja 3 metas que a duquesa pode conquistar nos próximos anos!

Aos 40 anos, Meghan não dá nenhum sinal de que vai parar de criar metas e traçar planos. Veja o que pode estar no horizonte da duquesa.

Na última quarta-feira, 8 de agosto, Meghan Markle celebrou seu aniversário de 40 anos anunciando um novo projeto. 40×40 foi criado pela Fundação Archewell, instituição fundada por ela e pelo príncipe Harry, para apoiar mulheres no ambiente de trabalho durante a pandemia.

Em um vídeo postado no site da fundação, a duquesa de Sussex anunciou o projeto que inclui 40 influenciadoras, celebridades, atletas, escritoras e demais mulheres para apoiar outras mulheres a retomarem seus postos de trabalho perdidos durante a pandemia.

Meghan já estrelou uma série de TV de sucesso, casou-se com um membro da família real britânica, pediu as contas da “firma” e se tornou mãe de dois filhos. Até agora, Meghan não teve uma vida entediante. Além disso, a duquesa tem sua própria fundação, onde ela tem apoiado causas de impacto no mundo, fez um discurso na ONU Mulheres e se tornou uma autora de best-sellers.

Aos 40 anos, Meghan não dá sinais de que vai parar de ser notícia. E, de acordo com o The Sun, há outras conquistas no horizonte da duquesa.

Política

O biógrafo Tom Bower está “convencido de que o destino de Meghan elevará sua fama e fortuna”. Bower escreveu: “Assim que Harry terminar de promover seus livros, Meghan lançará sua própria campanha global e se envolverá na política americana. Assim como ela seduziu a Família Real, ela tentará os poderosos da Califórnia a promover suas próprias ambições políticas para o Senado, possivelmente por meio de sua amizade com a vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris e com os Obama”.

Ele disse que Meghan poderia usar suas conexões para alimentar seus sonhos políticos, seguindo os passos de Hillary Clinton, e que, se ela não conseguisse uma cadeira no Senado, ela poderia se candidatar ao governo do estado da Califórnia. “Meghan certamente tem a coragem e a autoconfiança para lutar até o topo do poste seboso. A questão é se ela tem resistência”, escreveu Bower.

Livro de memórias

O príncipe Harry anunciou no mês passado que estava escrevendo uma autobiografia com lançamento esperado para 2022. Harry prometeu examinar os altos e baixos de sua vida extraordinária como um membro da realeza, que culminou em sua amarga separação da Família Real, episódio que ficou conhecido como “Megxit”.

Arthur Edwards, fotógrafo Real do The Sun, acredita que Meghan escreverá a maior parte deste livro. “Será interessante ver se sua esposa Meghan escreve a maior parte deste livro – como ela parece escrever tudo o mais que ele publica quase diariamente”.

O anúncio de Harry levou outros especialistas em realeza a especular que Meghan poderia também lançar sua autobiografia. Phil Dampier disse ao The Sun Online: “Isso só faz você se perguntar o que está por vir. Quem sabe, Meghan provavelmente escreverá suas memórias também. Ela já tentou lucrar com seu livro infantil, então definitivamente ainda há essa opção para ela fazer um livro”.

Princesa Diana

Meghan pode tentar seguir os passos da Princesa Diana e criar sua própria fundação de caridade. O Fundo Memorial Diana Princesa de Gales é uma grande organização independente que foi lançada para continuar seu trabalho humanitário após sua morte em 1997.

A duquesa de Sussex já tem sua Fundação Archewell, sem fins lucrativos, para “elevar e unir as comunidades”. Mas ela poderia criar uma fundação Meghan Markle para promover ainda mais suas causas.