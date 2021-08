Meghan Markle aparece pela primeira vez após o nascimento da filha

E Harry arranca gargalhadas da duquesa. Veja o vídeo!

No dia do seu aniversário de 40 anos, Meghan Markle fez um grande anúncio. Através de um vídeo publicado no site da Fundação Archewell, instituição fundada por ela e pelo príncipe Harry, a duquesa de Sussex lançou seu novo projeto: 40 × 40. Trata-se de um projeto global para incentivar as pessoas ao redor do mundo a se comprometerem a dar 40 minutos de seu tempo para apoiar as mulheres que voltam ao trabalho.

Ela pediu a 40 ativistas, atletas, artistas e líderes mundiais para participarem, contribuindo com 40 minutos de orientação para mulheres que retornam ao mercado de trabalho. Meghan gravou um vídeo bem-humorado com a atriz Melissa McCarthy para falar sobre a iniciativa, enquanto seu cachorrinho, Guy, cochilava a seus pés.

Mas Meghan não foi a única a participar do vídeo. Em um clima bem-humorado, o príncipe Harry fez uma pequena aparição no final da videochamada de Meghan com Melissa. A Duquesa riu quando o Duque estava fazendo malabarismos do lado de fora da janela.

Um detalhe chamou a atenção dos fãs da realeza: Meghan usou colares com as constelações referentes aos signos dos seus filhos. Archie é do signo de Touro e Lili é Gêmeos.

Em uma postagem pessoal no site da Archewell , Meghan escreveu: “Refletindo sobre meu 40º aniversário e as muitas coisas pelas quais sou grata, fico impressionada de que o TEMPO ESTÁ ENTRE NOSSOS MAIORES E MAIS ESSENCIAIS PRESENTES: tempo com nossos entes queridos, tempo fazendo as coisas que amamos, o tempo que passamos aprendendo, rindo, crescendo e o tempo sagrado que temos nesta Terra. Entre as dádivas mais valiosas do tempo está também o tempo gasto no serviço aos outros, sabendo que pode contribuir para uma mudança incrível. Com minha 40ª volta ao redor do sol em mente, isso me fez pensar: o que aconteceria se todos nós comprometêssemos 40 minutos para ajudar outra pessoa ou para orientar alguém em necessidade? E então o que aconteceria se pedíssemos aos nossos amigos para fazer o mesmo?”

Ela continuou: “Nos últimos dois anos, e em grande parte por causa da pandemia COVID-19, DEZENAS DE MILHÕES DE mulheres em todo o mundo deixaram a força de trabalho, incluindo mais de dois milhões de mulheres nos Estados Unidos. Muitas dessas mulheres também estão suportando a pior face desta crise quando se trata de trabalho não remunerado, incluindo escolaridade e cuidados com membros da família. E a pesquisa mais recente mostra que menos mulheres voltarão a trabalhar quando nos recuperarmos da pandemia. Acredito que a mentoria é uma forma de ajudar as mulheres a recuperar a confiança e a reconstruir sua força econômica e, no meu aniversário, pedi a 40 amigos, ativistas, atletas, artistas e líderes mundiais para ajudar a iniciar um esforço global, contribuindo com 40 MINUTOS DE MENTORIA para apoiar as mulheres a reingressar no mercado de trabalho. Com este tempo, espero que cada uma ajude alguém a avançar na vida profissional à sua maneira e, espero que inspire inúmeras outras pessoas a dedicarem 40 minutos do seu tempo também”.

“Se você puder, JUNTE-SE A NÓS e prometa 40 minutos hoje no serviço aos outros da maneira que achar melhor para você. O tempo que você doar pode contribuir para uma ONDA GLOBAL DE SERVIÇO e colocar em movimento um impacto significativo em nossas próprias comunidades, e em todo o mundo.Entre aqueles que dedicaram 40 minutos de seu tempo para orientar uma mulher em sua comunidade estão a cantora Adele, a poetisa Amanda Gorman, Sophie Gregoire Trudeau, a esposa do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e a estilista Stella McCartney”, finalizou a duquesa.