Fátima Bernardes quebra a internet com post inesperado

Fátima Bernardes fez a internet vibrar nesta terça-feira (03) ao postar uma foto com o poeta Bráulio Bessa, famoso por compor o time de colaboradores do “Encontro” (Globo).

O reencontro aconteceu durante as gravações de um documentário que está sendo produzido pelo Globoplay, onde Bráulio fala sobre sua história e o impacto de suas poesias na vida das pessoas.

“Relembramos o início da nossa parceria em 2014 e falamos sobre muita coisa bacana. Emocionante. Emocionante também ver meus amigos @sodudaepronto e @cwalcacer na direção do documentário. Que tarde gostosa. Adorei reencontrar a @camilamendessilva. Eu e Bráulio só tiramos as máscaras para a gravação porque fomos testados. Você vai gostar muito do que vem por aí”, escreveu Fátima no post.

LEIA MAIS:

Além da participação na série documental, Fátima Bernardes voltou ao comando do “Encontro”nesta terça-feira (03), após ficar alguns dias de folga ao lado do namorado Túlio Gadêlha.

A apresentadora comentou sobre a viagem ao Jalapão, no Tocantins, onde ficou afastada da internet. “Não conhecia a região, foi uma experiência linda, com muitas caminhadas, além de ter sido uma desintoxicação. Fiquei cinco dias sem conexão nenhuma, sem sinal de internet. Só senti ter perdido a abertura das Olimpíadas”, relatou Fátima.

Documentário de Bráulio

Produzido pelo Globoplay, o documentário de Bráulio Bessa, que aborda a vida e o impacto de suas poesias na vida das pessoas, teve que ser pausado por causa da Covid-19.

Durante as gravações, o poeta teria sido contaminado, ficando cinco dias internado em um hospital em Fortaleza, onde chegou a ficar na UTI. Além do poeta, pelo menos outras quatro pessoas da equipe também ficaram doentes.

Divulgação

Na época, a Globo encaminhou uma nota confirmando que uma pessoa testou positivo para o coronavírus antes das gravações. “Antes de gravar o documentário sobre a obra de Bráulio Bessa, foi confirmado um caso de Covid-19 na equipe e, em cumprimento ao nosso protocolo de segurança, as atividades foram suspensas temporariamente”, a emissora informou em nota.