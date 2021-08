Novo filme eletrizante com ator Freddie Highmore de The Good Doctor já está disponível no Brasil

Um novo filme com o jovem ator britânico Freddie Highmore de The Good Doctor já está disponível no Brasil.

Highmore interpreta o gênio ladrão em Assalto ao Banco da Espanha, sucesso na Netflix dos Estados Unidos.

Reprodução

No Brasil, usuários podem assistir ao longa no Telecine Play, onde traz o astro como protagonista, como detalhado pelo site Observatório do Cinema.

Novo filme de Freddie Highmore de The Good Doctor

“Thom Laybrick (Freddie Highmore) é um jovem e brilhante engenheiro que dificilmente se atrai pelos projetos em que é chamado a participar.

Mas ele diz sim quando o caçador de tesouros Walter (Liam Cunningham) o convida para se unir a um grupo de contraventores que pretendem realizar um assalto ao Banco da Espanha.

Calculado em cada detalhe, o roubo se torna uma incessante luta contra o tempo para que consigam se dar bem em meio à Copa do Mundo em que a Espanha disputa a final”, detalha a sinopse. Confira trailer do filme Assalto ao Banco da Espanha:

LEIA TAMBÉM: