Carrie e Mr. Big juntos outra vez! Revival de ‘Sex and the City’ tem novas imagens divulgadas

Imagens de uma cena externa vazaram nas redes sociais.

Carrie e Mr. Big estão juntos e caminham por Nova York. Para os fãs da série ‘Sex and the City’, rever esses dois personagens juntos novamente é pura nostalgia. Imagens de uma cena externa vazaram nas redes sociais. Nela, estão atuando juntos Sarah Jessica Parker e Chris Noth.

And just like that, the spark is gone pic.twitter.com/x5ia50I9J6 — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) August 3, 2021

‘And Just Like That’ é o revival de 10 episódios da série ‘Sex and the City’, que foi ao ar de 1998 a 2004 e gerou dois longas como sequência em 2008 e em 2010 respectivamente. Todas as produções estão disponíveis atualmente no HBO Max.

A atriz Sarah Jessica Parker postou uma foto em seu Instagram com a legenda: “Uma segunda-feira comum”.

Foi no mês passado que a HBO Max divulgou a primeira foto oficial de Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon) juntas novamente. As filmagens da série começaram em junho.

A HBO Max não confirmou, mas a atriz Bridget Moynahan, que interpretou Natasha, a esposa que Big se casou durante a série, e mais tarde se divorciou depois que ele traiu com Carrie, foi vista no set.

Outros personagens do elenco original estão de volta como Stanford Blatch e Anthony Marentino. O ator Evan Handler vai novamente interpretar Harry Goldenblatt, o marido de Charlotte, e David Eigenberg está de volta no lugar de Steve Brady, o marido de Miranda.

‘And Just Like That’ começou a ser filmado em Nova York no final de maio. A série de 10 episódios e estreia exclusivamente na HBO Max, embora nenhuma data de lançamento tenha sido anunciada ainda.