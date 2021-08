[RESUMO] Em ‘Pega Pega’, Malagueta arma confusão no Carioca Palace

Em “Pega Pega” (Globo), novela das 19h, os problemas não param em nenhum momento e no capítulo desta segunda-feira (02), Malagueta (Marcelo Serrado) irá combinar com os colegas de trabalho o andamento da sabotagem ao hotel, que foi roubado e vive um grande dilema.

Já Pedrinho (Marcos Caruso) partirá para cima de Eric (Mateus Solano) e o chamará de ladrão, exigindo ter o hotel de volta. Por fim, Luiza (Camila Queiroz) descobrirá toda a verdade.

LEIA MAIS:

Confira abaixo o resumo da novela:

Segunda-feira: 02/08

Malagueta combina com os colegas a sabotagem ao hotel. Eric revela ao delegado que não contou que pegou os óculos no quarto de Bebeth para poupar a filha. Lígia pergunta a Sabine o motivo de sua vinda ao Brasil. Eric faz a reconstituição do dia do roubo, mas fica preso com os policiais no elevador do hotel. Antônia afirma a Siqueira que Eric não é culpado pelo roubo no hotel. Maria Pia desconfia que foi Malagueta quem atropelou o segurança que monitorava as câmeras no dia do baile. Sabine diz a Dom que o hotel deve ser desmembrado e vendido. Pedrinho acusa Eric de ladrão e exige seu hotel de volta. Luiza conta a Eric que Cássio procurou Pedrinho. Eric revela a Luiza que Cássio é o culpado pelo crime do Pará.

Terça-feira: 03/08

Eric conta a Antônia e Domênico que o nome verdadeiro de Cássio é Vinícius. Júlio avisa a Malagueta que os funcionários do hotel vão encontrar o carrinho usado para transportar as malas com o dinheiro do roubo. Luiza beija Eric. Malagueta consegue pegar o carrinho antes que os funcionários vejam. Eric revela a Seixas que Bebeth costuma pegar coisas que não são suas. Maria Pia oferece ajuda a Malagueta para usar o dinheiro do roubo. Cássio combina com Luiza o esquema para conseguir as provas que inocentam Eric. Sandra Helena conta sobre a festa surpresa que as tias de Júlio estão preparando para ele. Bebeth ouve quando Sabine conta a Dom que a menina é culpada pela morte da mãe.

Divulgação/TV Globo

Quarta-feira: 04/08

Desesperada, Bebeth entra no corredor desativado do hotel. Júlio se oferece para levar Antônia para casa. Eric encontra Bebeth chorando. Antônia beija Júlio. Cássio avisa a Timóteo que deixará o país. Antônia pede a Luiza que faça um retrato-falado de Cássio. Agnaldo demonstra preocupação ao ver Sandra Helena esbanjando o dinheiro do roubo com compras. Malagueta pensa em sabotar o hotel para que ele seja vendido. Eric conversa com Márcio sobre Bebeth. Eric conta a Márcio que a perícia concluiu que Bebeth pode ter provocado o acidente com a mãe, sem querer. Evandro flagra Júlio mexendo na mala do roubo e o questiona sobre o Carioca Palace.

Quinta-feira: 05/08

Júlio tenta explicar a Evandro os motivos que o fizeram participar do roubo. Mathias provoca Bebeth. Douglas repreende Rúbia por tê-lo procurado no hotel. Júlio diz a Agnaldo que aceita sabotar o hotel. Júlio tenta se convencer de que não é bandido. Antônia deduz que os ladrões usaram o corredor desativado do hotel. Bebeth ajuda Nelito a reunir objetos do hotel para Pedrinho. Mathias dá a entender a Eric que Bebeth pode não ser a culpada pelo acidente com a mãe. Nelito fica preocupado com Bebeth ao ouvir da menina que o canguru trazido por ele não é Flor e, sim, um boneco de pelúcia. Eric pede que Bebeth pense sobre a ideia de se tratar com um psicólogo. Eric se revolta ao saber por Maria Pia que Sabine quer tirá-lo da presidência da empresa no Brasil. Pedrinho é barrado ao chegar ao clube.

Divulgação/TV Globo

Sexta-feira: 06/08

Athaíde paga as mensalidades atrasadas de Pedrinho e pede que ele não conte a Lígia que eles reataram a amizade. Eric confronta Sabine. Malagueta e seus comparsas tramam para destruir a imagem do Carioca Palace. Luiza não aceita o emprego que Alfonso lhe oferece. Antônia e Júlio se encontram e ficam juntos. Júlio deixa o lustre frouxo para cair durante a festa. Agnaldo liga para a equipe de limpeza e desmarca o serviço. Antônia e Domênico encontram o corredor desativado do hotel. Eric tenta defender a permanência do Carioca Palace como um investimento da empresa. Cíntia descobre que Luiza está vivendo na área de serviço do hotel.

Sábado: 07/08

Luiza pede a Cíntia que não conte a ninguém que ela está no hotel. Luiza propõe a Eric que eles mantenham em segredo sua relação, para não magoar Pedrinho. Eric teme que o incidente que ocorreu no evento prejudique sua tentativa de convencer Sabine a não fechar o hotel. Prazeres quase escuta a conversa de Júlio e Sandra Helena sobre o roubo. Dom propõe aos sócios da empresa que Eric avalie a possibilidade de lucro do Carioca Palace reformado, antes de decidirem pela venda do imóvel, como deseja Sabine. Eric deixa claro a Antônia que não quer colocar Luiza em risco na operação policial para deter Cássio. Antônia concorda que Eric participe da operação disfarçado para proteger Luiza.