[RESUMO] Em ‘A Vida da Gente’, Júlia fica entre a vida e a morte

Os capítulos de “A Vida da Gente” (Globo) serão agitados, durante esta semana, de 2 a 7 de agosto.

Após ser internada às pressas por Cecília (Leona Cavalli), Júlia (Jesuela Moro) passará por uma série de exames e será diagnosticada com hepatite fulminante e precisará receber parte do fígado de um doador, que será de sua tia Manuela (Marjorie Estiano).

A cirurgia do transplante será um sucesso, mas a filha de Ana (Fernanda Vasconcellos) terá alguns dias internada no hospital. Ao saber que Júlia receberá alta, Ana não consegue esconder o sentimento de alívio.

Feliz com a recuperação da filha, ela faz questão de agradecer Lúcio (Thiago Lacerda), que não poupou esforços para salvar a vida da pequena. “Posso te atrapalhar um pouco? Eu estava terminando de resolver a papelada do plano de saúde e eu não queria ir embora sem te agradecer”, diz ela, ao encontrar o médico.

Feliz com o encontro, o médico a surpreende com uma confissão. “Imagina, a Júlia é minha filha também”, diz, deixando a treinadora sem reação. “Quer dizer, é como se fosse minha filha“, assume ele. A visita, porém, é interrompida por uma enfermeira que requisita a presença do médico.

LEIA MAIS:

Confira abaixo o resumo da novela:

Segunda-feira: 2/08

Rodrigo e Manuela se desesperam ao saber do quadro clínico da filha. Moema termina seu relacionamento com Wilson. Rodrigo vai a Gramado avisar a Ana sobre a saúde de Júlia. Manuela fala para Lourenço e Nanda sobre o estado de Júlia. Cícero conversa com Suzana. Gabriel chega ao hospital no momento em que Rodrigo consola Manuela. Cris pede para Lourenço ficar com Tiago. O médico explica para Ana, Rodrigo e Manuela que Júlia precisará de um transplante.

Terça-feira: 03/08

Lúcio e Daniel esclarecem a Rodrigo e Ana o porquê de não poderem ser doadores de Júlia. Lourenço conta para Tiago que é seu pai. Por conta da compatibilidade sanguínea, Manuela e Eva são escolhidas para fazer os exames. Jonas tenta disfarçar a presença de Ângela em sua casa, mas Cléber não acredita em suas justificativas. Dora discute com Marcos. Daniel avisa que Eva e Manuela estão aptas a serem doadoras.

Quarta-feira: 04/08

Manuela é indicada a fazer o transplante para Júlia, e Daniel explica a todos os riscos da cirurgia. Rodrigo confessa a Lourenço que teme pela vida da filha e da ex-mulher. Eva tenta convencer Lúcio de que Manu não é a pessoa ideal para doar o fígado para sua neta. Moema não aceita voltar a namorar Wilson. Alice se emociona com o fato de Cícero e Suzana terem reatado. Dora termina com Marcos. Júlia diz que está feliz porque Ana e Manu se reconciliaram. Iná segue com as netas até o centro cirúrgico. Ana e Manu se abraçam emocionadas.

Quinta-feira: 05/08

O resumo não será divulgado.

Sexta-feira: 06/08

O resumo não será divulgado.

Sábado: 07/08

O resumo não será divulgado.