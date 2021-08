[REDE SOCIAL] Luciana Gimenez vai para o OnlyFans?

Curtindo suas férias em Ibiza, na Espanha, a apresentadora da RedeTV! Luciana Gimenez resolveu conversar com seus seguidores e abriu uma caixinha de perguntas no Stories do Instagram com a seguinte questão: “Tenho cara de quê?”.

Comunicativa e de bom humor, a ex-modelo respondeu sobre a possibilidade de criar um OnlyFans, rede social, por assinatura, famosa por conter conteúdo voltado ao público adulto. “Será? Estava até pensando em abrir esse negócio. Será? Mas que foto eu vou colocar lá?”, disse Luciana.

Além de responder o seguidor abusadinho, a apresentadora mostrou as outras afirmações enviadas: “Cara de safada”, disse uma pessoa. “Cara de quem tem muitos boletos para pagar”, apontou outra. Outra seguidora disse que Luciana Gimenez precisava de plástica. “Cara de rica […] porém precisa, sim, de plástica”, confrontou.

LEIA MAIS:

Em seguida, a comandante do “Superpop” (RedeTV!) deixou seus 2 milhões de seguidores ainda mais curiosos, postando no Stories uma foto sem a parte de cima do biquíni e usando apenas um tapa seios em formato de coração para cobrir os mamilos.

Antes de visitar a Europa, ela passou por Miami, na Flórida (EUA).

Reprodução/Instagram

Novo programa na RedeTV!

Se nada mudar na RedeTV!, Luciana Gimenez deve estrear o “Operação Cupido” em setembro. Os testes técnicos em estúdio já estão acontecendo para que as gravações sejam iniciaidas depois das férias de Luciana.

Divulgação/RedeTV!

No “Operação Cupido”, os participantes vão atrás de um grande e verdadeiro amor. Mas, antes de tudo, é preciso conhecer os seus parentes do amado ou amada. Então, as famílias de três pretendentes se enfrentam para chamar a atenção do candidato ou candidata da noite.

Em cada uma das quatro etapas, os parentes revelam estilos, gostos, costumes e até hábitos de consumo dos competidores. Ao final, o candidato conhece finalmente o seu futuro novo amor.