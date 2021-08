‘A Era da Ansiedade’: Pete Townshend leva ópera rock aos livros

‘A Era da Ansiedade’. Romance de estreia do guitarrista do The Who ganha versão em português pela editora Rocco

Ópera rock e a banda The Who são termos quase indivisíveis. No entanto, o responsável pelo conceito de “Tommy” e “Quadrophenia” transportou essa temática da música para a literatura em seu mais recente trabalho.

O guitarrista britânico Pete Townshend, 76 anos, estreou na seara do romance com “A Era da Ansiedade”, que acaba de chegar em edição em português no Brasil pela editora Rocco, dois anos após publicação na Inglaterra. O músico, que lançou em 2013 a sua autobiografia, pensou inicialmente na história de duas gerações de uma família londrina e sua rotina atribulada inicialmente como uma ópera rock. Acabou transpondo-a para os livros.

O universo musical, é claro, não fica de fora. Os quatro personagens principais de “A Era da Ansiedade” são impulsionados pela paixão pela música de alguma maneira. Também em comum, todos eles têm a vida fora de controle.

Entre os tipos criados por Townshend está um grande ídolo do rock que desaparece voluntariamente, isola-se em uma região montanhosa e troca de carreira, tornando-se um pintor de quadros enigmáticos, com referências ao fim do mundo. Por perto, está um negociante de obras de arte, sempre sob efeito de entorpecentes pesados, que tem visões de demônios à beira de sua cama.

Paralelamente, um jovem compositor inglês de sucesso também começa a ter alucinações. No entanto, ele ouve coisas estranhas durante os shows e acredita estar canalizando os medos de seu público. Fecha o quarteto uma jovem irlandesa, que esfaqueou o próprio pai para salvar a irmã de abusos, e está determinada a conquistar o marido de sua melhor amiga.