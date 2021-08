Festival Cine Inclusão abre inscrições de curtas-metragens com o tema 3ª idade

As inscrições para o 3º Festival Cine Inclusão já estão abertas e vão até o dia 30 de agosto, com o tema terceira idade. Os melhores curtas da Mostra Competitiva, escolhidos pelo público, receberão prêmio em dinheiro, num total de R$6 mil. Este é o único evento cinematográfico com foco na difusão de curtas-metragens produzidos por pessoas com mais de 60 anos e de produções que abordem questões ligadas ao universo dos idosos.



A mostra ocorre entre os dias 18 e 24 de outubro, de forma virtual e gratuita. O festival é idealizado e dirigido pelo produtor Daniel Gaggini e realizado pela MUK. O objetivo do evento é promover espaço para que pessoas na terceira idade possam se expressar pela sétima arte, difundir suas criações e trocar conhecimentos.



Serão exibidos mais de 20 curtas em língua portuguesa, de todos os gêneros, divididos em duas mostras. Debates e lives também compõem a programação.

Na Mostra Competitiva, podem ser inscritos curtas-metragens em português, cujos temas estejam relacionados à terceira idade. Nesta mostra, os três melhores filmes, escolhidos pelo público, receberão R$3 mil, R$2 mil e R$1 mil, respectivamente para primeiro, segundo e terceiro lugar.



Já para a categoria Melhor Idade, podem ser inscritos filmes de curta-metragem em português, cujos realizadores tenham mais de 60 anos.



Inscrições para o Festival Cine Inclusão

A participação é aberta a cineastas, entidades e artistas independentes. É imprescindível que os filmes se enquadrem no perfil de cada mostra. As inscrições devem ser efetuadas por meio da ficha de inscrição disponível no site cineinclusao.com.br. É necessário ler o regulamento e preencher a ficha até o dia 30 agosto.



Na curadoria do 3º Festival Cine Inclusão estão o cineasta Victor Fisch e a pesquisadora e curadora Luciana Rossi. O cineasta Dani Manzini assina a programação visual do evento.



As duas edições anteriores do Festival Cine Inclusão foram realizadas em 2015 e 2017. A primeira, voltada para filmes produzidos por associações e/ou entidades que utilizam o cinema como ferramenta de inclusão, foi realizada nas comunidades de Capão Redondo e Cidade Tiradentes. Além da exibição de 24 filmes foram capacitados 60 moradores das regiões no fazer cinematográfico, com sessão de encerramento no Cineclube Lartino-Americano, do Memorial da América Latina. A segunda foi dedicada à terceira idade e ocorreu nas comunidades de Heliópolis e Paraisópolis. Também foram exibidos 24 filmes, 60 idosos participaram das oficinas e as sessões de abertura e encerramento ocorreram na Unibes Cultural. Em ambas foram realizados debates e oferecido transporte gratuito para os interessados.



SERVIÇO:



3º Festival Cine Inclusão



Esta edição do Festival Cine Inclusão será online entre 18 e 24 de outubro