Com rebolada de Leifert, Tiago Abravanel, Viviane Araújo e Dandara vão para semifinal da ‘Super Dança dos Famosos’

As apresentações do “Super Dança dos Famosos” deste domingo (01) levou Tiago Abravanel, Viviane Araújo e Dandara Mariana para a semifinal da competição, apresentada por Tiago Leifert.

O trio vai se unir aos outros artistas, que já estão na semifinal, como Paolla Oliveira, Rodrigo Simas, Maria Joana Lucy Ramos, Sophia Abrahão e Marcello Melo.

Quem não foi nada bem nas apresentações de funk e passo doble, segundo os jurados, foi a atriz Christiane Torloni, que não teve boas notas e vai deixar o “Super Danças do Famosos”.

Na competição de domingo (01), Dandara e Diego Maia dançaram ao som da canção “Suspiros de Espanha” e “É o Mundo”. Já a música “España Cani” e “Quebrar Seu Coração” foram os ritmos escolhidos por Tiago Abravanel e Brennda Martins. E Viviane Araújo e Rodrigo Oliveira dançaram com “El Vito” e “Hitzão da Porra”.

O júri artístico foi composto por Fernanda Souza, Ana Clara e Érico Brás. Carlinhos de Jesus e Claudia Motta deram os pareceres técnicos.

LEIA MAIS:

A rebolada de Tiago Leifert

Neste domingo (01), Tiago Leifert estava todo empolgado no “Super Dança dos Famosos”. Descontraído, o apresentador mostrou, mais uma vez, que é desenvolto e não se preocupa em fazer VT (chamar a atenção) durante a atração dominical.

Ao som do funk, Leifert mostrou todo seu requebrado no palco do “Super Dança dos Famosos” e ainda disparou: “Confesso que eu danço funk com a minha filha, tá? E eu vou mandar o meu vídeo. Para a última Dança prometo que eu vou mandar”, levantando o astral de todos os membros do juri, que era composto por Fernanda Souza, Ana Clara, Érico Brás, Carlinhos de Jesus e Claudia Motta.

Em outro momento, Thiago chamou a atenção de Fernanda Souza, questionando quando a atriz retornará ao trabalho. “Chega de sabático, acabou. Estamos com saudade de você. Volte logo!”, disse Tiago Leifert para Fernandinha, que está fora da TV desde 2017.