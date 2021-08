‘Tomava litros de refrigerante e comia hambúrguer’, revela Bella Falconi

Bella Falconi é conhecida como ‘musa fitness’ nas redes sociais. Mas nem sempre foi assim, afirmou a influenciadora digital. “Tomava litros de refrigerante, comia donuts e hambúrguer. Comia o que estivesse na minha frente”, disse, durante entrevista para Daniela Albuquerque, no programa Sensacional, na Rede TV!, na quinta, 29.



Há dez anos, ela recebeu o diagnóstico de gordura no fígado por causa da má alimentação e do sedentarismo.



“Aquilo me chocou, associei com os meus hábitos”, disse Bella.



Hoje, ela é mestre em Nutrição e mantém uma rotina de alimentação saudável e exercícios físicos. “O que sempre falo para as pessoas é fazer o que você pode com o que tem agora. Não é esperar amanhã, piorar a sua saúde”, enfatiza.

Em 2007, a mineira se mudou para os Estados Unidos e começou a trabalhar em uma padaria. Mas também foi estagiária em banco e até taxista.



Na época, não tinha muitos recursos e contou que chegou a recolher lixo para decorar a casa. “Catava lixo aos finais de semana. Eles têm essa cultura, deixam lá porque sabem que outras pessoas pegam, e eu era essa pessoa. Nada combinava na minha casa, mas eu amava”, recorda a empresária, hoje bem sucedida pelo universo fitness e empreendimentos milionários.



Bella Falconi é casada com o também empresário Ricardo Maguila e é mãe das pequenas Vicky e Stella.