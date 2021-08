Milton Nascimento recebe ligação de Quincy Jones: ‘Um irmão que eu tenho’

Milton Nascimento surpreendeu os fãs nesta terça-feira, 27, ao publicar foto de uma vídeo chamada que fez com o produtor americano Quincy Jones, nas redes sociais.

Na imagem, postada no Instagram, os artistas aparecem sorridentes, fazendo o símbolo do coração com as mãos. “Recebi na noite de ontem, segunda-feira, uma ligação mais que especial, inesperada, pra falar a verdade: meu amigo Quincy Jones!”, escreveu o cantor na legenda.

Milton também lembrou da época em que conheceu o americano, recentemente homenageado no Festival de Jazz de Montreux. “Quantas lembranças lindas eu tenho ao lado desse cara, um irmão que eu tenho desde 1967! Torço muito para que as coisas melhorem logo e a gente se encontre novamente”, concluiu.

LEIA TAMBÉM:

A publicação foi comentada por fãs e amigos, como o ator Alexandre Nero: “Tá doido”, brincou. “Até arrepiei! Duas ‘divindades’ da música. Máximo respeito”, escreveu um internauta.