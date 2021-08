Festival online reúne filmes que retratam periferias do país

Começa nesta segunda-feira (2), a primeira edição do Festival de Cinema Olhar Periférico. Até 15 de agosto, 33 curta-metragens selecionados serão exibidos na plataforma online Cultura em Casa. As produções, em diversos gêneros, como documentário, ficção e animação, retratam as periferias de diversos estados brasileiros.

A mostra competitiva é dividida em quatro categorias: Olhar Feminino, Olhar Diversidade, Olhar Jovem e Todos os Olhares.

“Você pensa que são filmes de denúncia. Tem também, claro, existem filmes que retratam o universo da moradia, da luta de classe, mas o interessante do Olhar Periférico é justamente mostrar as fantasias, a ficção que existem nessas produções”, aponta o diretor do Festival, Eduardo Santana.

A seleção dos filmes foi feita a partir de 503 inscrições. “Foi uma surpresa”, revela Santana. Ele explica que o objetivo inicial era ter um mapeamento das produções brasileiras. “E conseguimos, conseguimos no resultado final dessas 33 produções representantes de todos os estados.”

Estão contempladas obras audiovisuais dos seguintes estados: Bahia, Goiás, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Norte, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, Pará, Sergipe e Santa Catarina.

Além da competição, o festival terá uma mostra especial com exibição de oito longas-metragens premiados que retratam as periferias. Os filmes selecionados para a Mostra Cult ficam disponíveis por 24h ou 48h na plataforma Cultura em Casa. O evento terá também um sarau 100% online com artistas selecionados em São Paulo. “Temos cantores, repentistas, cordelistas, drag, uma diversidade muito grande do olhar periférico”, enumera o diretor.

O nome dos premiados da mostra competitiva será divulgado no dia 14 nas redes sociais do festival. A escolha será feita por um júri técnico composto pela montadora de cinema Cristina Amaral, pela diretora de festivais Monica Trigo, pelo cineasta Matheus Rufino, pelo ator Francisco Gaspar e pela gestora cultural Paula Ferreira. O vencedor ganhará o Troféu Olhar Periférico.

A programação completa pode ser conferida no site do festival.