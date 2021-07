Cantor Giovani, da dupla com Gian, sofre acidente de carro na Rodovia Presidente Dutra, em SP

O cantor Giovani, da dupla com Gian, sofreu um acidente de carro na manhã deste sábado (31) na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá, São Paulo. Em postagens nas redes sociais, a esposa do sertanejo, Anna Carolina Morais, destacou que ela e o marido sofreram ferimentos leves, mas já estão em casa.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 7h20, na altura do km 198. Giovani seguia na direção do carro e estava acompanhado pela esposa. Foi quando o sertanejo cochilou, perdeu o controle e bateu contra uma mureta. Com isso, o veículo capotou e deslizou por cerca de 80 metros, até parar no acostamento da rodovia.

Divulgação

Giovani (à direita), faz dupla com Gian

Giovani e a Anna Carolina foram socorridos e levados para o Hospital Nipo Brasileiro. Lá, receberam atendimento médico e foram liberados.



Nas redes sociais, Anna Carolina fez uma publicação com as fotos do acidente e agradeceu a Deus pelo que chamou de um “milagre”. Segundo ela, Giovani estava indo cumprir uma agenda de show em Cuiabá, (MT).

Reprodução/Instagram

Anna Carolina falou sobre o acidente nas redes sociais e agradeceu ajuda

“Hoje eu saí de manhã para cumprir uma agenda de compromissos do meu marido em Cuiabá. Nesse caminho, nosso carro capotou três vezes. Essa aqui sou eu inteira depois de um carro capotado”, relatou a mulher.

“Senti Deus protegendo a gente. Sou católica, tenho muita fé em Deus, muita fé no amor que Deus tem pela gente. Meu olho está vermelho porque eu já chorei muito. Não quero fazer story chorando, mas eu e meu marido tivemos um livramento muito grande hoje”, completou.