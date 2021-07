‘iCarly’: revival da série estreia no Brasil nesta sexta-feira

A tão esperada estreia de iCarly, de 2012, ocorre no Brasil nesta sexta-feira, 30, e será exibida pela Paramount+.



Em coletiva de imprensa sobre o seriado, Miranda Cosgrove disse que a segunda temporada do revival já estava sendo planejada, mas os atores do elenco ficaram sabendo apenas dias antes dos jornalistas.



“Não sabíamos que a série ganharia uma segunda temporada até alguns dias antes da imprensa divulgar para todo mundo. Não fazíamos ideia que seria renovada. Então, ficamos muito animados”, afirmou.

Além de Cosgrove, que interpreta a protagonista, Jerry Trainor é o irmão mais velho de Carly e Nathan Kress, o melhor amigo dela no remak



Para assistir ao trailer, é só clicar aqui