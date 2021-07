Estas são as mudanças que devem ocorrer na quinta temporada da série The Good Doctor

Esperada pelos fãs, o lançamento da 5ª temporada da série The Good Doctor ocorrerá no dia 27 de setembro deste ano.

A data já foi confirmada oficialmente pela ABC, e ocorrerá primeiramente nos Estados Unidos. E muitos já se perguntam sobre as mudanças nos novos episódios (alerta de spoilers).

Como Lea propôs a Shaun, os fanáticos estão esperando o casamento para a quinta temporada (sem dúvida, algo merecido), como detalhado pelo site Daily Express.

Enquanto isso, Morgan Reznick (Fiona Gubelmann) e Alex Park (Will Yun Lee) revelaram que estão apaixonados no final da quarta temporada.

Se imagina que a relação dos dois avance na quinta temporada, gerando grande expectativa entre os internautas.

Novo integrante em The Good Doctor

Além disso, Osvaldo Benavides (Dr. Mateo Rendón Osma) foi apresentado no final da 4ª temporada.

Com a chegada do novo integrante oficial, muitos se questionam sobre a relação que ele terá com a Dra. Audrey Lim.

Portanto, a quinta temporada está se preparando para ser uma das mais emocionantes até agora.

