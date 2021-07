Diretora de ‘Loki’ explica como o final do Capitão América foi impactado pela série

Se você assistiu ‘Loki’ e sua cabeça deu um nó ao pensar que alguns detalhes não condiziam com o final de ‘Vingadores: Ultimado’, a diretora da série explica.

‘Vingadores: Ultimato’ (2019) encerrou a presença dos vingadores, abrindo caminho para a quarta geração fase de super-heróis no MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe). Mas ao contrário do Homem de Ferro (Robert Downey Jr.) e da Viúva Negra (Scarlett Johansson), que morreram pela causa, o Capitão América teve a chance de ser feliz para sempre depois.

Quando metade da população do universo foi trazida de volta graças a uma viagem no tempo que incapacitou Thanos, havia apenas uma missão restante: devolver todas as Pedras do Infinito em suas respectivas linhas do tempo. Steve Rogers foi encarregado de fazer isso sozinho e, embora ‘Vingadores: Ultimato’ não tenha mostrado na tela, presume-se que ele terminou o trabalho. Mas ao invés de retornar à linha do tempo principal do MCU, Steve optou por voltar no tempo para se reunir com Peggy Carter (Hayley Atwell). Lá, ele passou o resto de seus anos até que saltou para apresentar MCU para que ele pudesse passar o escudo para Sam Wilson (Anthony Mackie).

Sem dúvida, foi um final comovente e adequado para o arco do personagem, mas deixou muitas dúvidas sobre o que de fato aconteceu.

Em entrevista ao The Direct, a diretora de ‘Loki’, Kate Herron, admitiu que ela também tem pensado sobre este mistério que ficou sem resposta no filme. Uma vez que na série ‘Loki’ foi exposta a ideia de linhas do tempo ramificadas, ela não pôde deixar de apresentar respostas potenciais sobre o assunto diante do final de ‘Loki’.

“Então! Estive pensando sobre isso. As pessoas vão ficar irritadas porque não é uma resposta definitiva, mas também só posso realmente responder como um fã, certo? Minha teoria é a seguinte: tudo se resume a se você é um otimista ou um pessimista. Se você é um otimista, talvez estivesse tudo bem para eles (Steve e Peggy) viverem assim, e a ramificação na linha do tempo não era tão severa, por isso não precisou ser finalizada. Isso significava que eles puderam ficar juntos. De outra forma, os pessimistas provavelmente podem pensar que a linha do tempo de Steve e Peggy foi destruída, obedecendo a lógica do aconteceu nos episódios finais ‘Loki’. Veja bem: se a linha do tempo de Steve e Peggy não tiver sido destruída, isso significa que tudo estaria acontecendo junto com a linha do tempo de ‘Loki’, o que, para mim, parece impossível. Então, eu acho que sim, a linha do tempo deles foi destruída”, explicou Kate.